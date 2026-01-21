男疑感情糾紛闖殯葬所砍傷人 遭基隆警逮捕法辦

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）李姓男子疑不滿基隆市立殯葬管理所外包清潔員蘇姓男子與女友過從甚密，今天下午持刀砍傷蘇男後，在南榮公墓產業道路遊蕩被警方逮捕，全案朝殺人未遂罪偵辦。

33歲李男下午1時許騎乘無牌機車，前往基隆市立殯葬管理所，持刀闖入清潔廠商員工休息室追砍46歲蘇男，造成蘇男胸部、左臂受傷，上前勸架的清潔員42歲邱姓男子也遭波及被劃傷，所幸2人經送醫急救後，暫無生命危險。

案發後，警方前往殯葬管理所調閱監視器並展開搜查，在南榮公墓產業道路發現李男，李男被逮時並未反抗，身上也未攜帶毒品。員警將其帶回製作筆錄，至於行凶刀械已被李男丟棄，警方正積極尋找中，全案朝殺人未遂罪偵辦。

基隆市立殯葬管理所所長滿歷璋表示，所方已向傷者及廠商表達關心及慰問，盼2名傷者早日康復，並強烈譴責暴力行為，也會與廠商研議加強場地及人員安全管理，避免類似憾事再度發生。（編輯：李錫璋）1150121