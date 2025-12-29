男疑持斧頭「推人作勢衝撞」 又折返恐嚇檳榔攤遭法辦

新北市 / 綜合報導

天氣冷火氣卻很大！一名謝姓男子今(29)日凌晨，開車行經新北市泰山區的檳榔攤，把車停在路中央要買檳榔，老闆娘提醒他靠裡面點，謝姓男子不滿，拿出疑似斧頭的物品，下車大小聲，還動手推人，直到檳榔攤報警才離開，甚至險些撞到老闆娘。事發幾分鐘後，謝姓男子又折返被警方攔下，辯稱車上沒斧頭，但恐怖行徑引發業者恐慌，警方也將他依恐嚇罪嫌，移送法辦。

檳榔攤業者VS.謝姓駕駛(變音處理)說：「檳榔50一罐礦泉水，(靠過來吧)，不用啦。」黑色轎車停在路中間，駕駛搖下車窗要買檳榔，老闆娘提醒靠過來一點，沒想到這一句話，瞬間點燃對方怒火。 檳榔攤業者VS.謝姓駕駛(變音處理)說：「你有沒有禮貌啊，(妳有沒有水準啊)，我有叫妳出來嗎，大聲怎麼樣，大聲怎麼樣啦。」駕駛不斷叫罵，檳榔攤老闆見狀，也出來查看，駕駛居然拿著疑似斧頭的物品，不斷叫囂甚至動手推老闆。

檳榔攤業者VS.謝姓駕駛(變音處理)說：「你是怎樣啦，(我這樣不行喔，XXXXX)。」直到老闆娘打電話報警，才轉頭上車，猛踩油門險些撞上老闆娘。檳榔攤業者說：「停在紅綠燈那邊，直接講說要什麼，然後我只是叫他靠邊，他就覺得說憑什麼叫他靠邊停啊。」

事發就在今日凌晨12點多，新北市泰山區一家檳榔攤，警方獲報到場後，發現謝姓駕駛又折返回檳榔攤附近，立刻將人攔下，(說是木棍)，謝姓男子與同車女子聲稱，車上沒有斧頭，只是木棍。謝姓駕駛友人VS.警方說：「放車上的。」

據了解，但這名30歲的謝姓男子，曾涉犯毒品詐欺，妨害公務公共危險等罪嫌，前科累累，只因被提醒停車位置，就情緒失控與店家大小聲，已經讓老闆夫妻心生恐懼。檳榔攤業者說：「手推老闆3次還2次，，就是他拿斧頭這樣，直接這樣(揮)，老闆這樣，(閃)過去。」

新北市林口警分局泰山所副所長林昭宏說：「持疑似斧頭之利器恐嚇店家，現場未發現斧頭之利器，將依恐嚇罪嫌將該男子送辦。」員警於獲報約10分鐘後在該路段攔獲該車，現場未發現斧頭之利器，本分局調閱監視器釐清後，將依恐嚇罪嫌將該男子送辦」，開店做生意卻遭顧客恐嚇，檳榔攤老闆夫妻，嚇到晚上難以入眠，更擔心對方會再來鬧事，警方強調車上並未發現斧頭，已依恐嚇罪將謝姓男子移送法辦。

