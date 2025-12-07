男疑毒駕撞車 毆女友又調換座位要她頂替

台中市 / 綜合報導

台中大里發生一起車禍事故，沒想到演變成家暴和毒品糾紛，原來是一名男子疑似毒駕撞上待轉車輛，卻要坐在前方乘客座的女友和他交換座位，頂替自己，還對女友大打出手，警方獲報後，在男子隨身包內發現三級毒品愷他命，男子毒品快篩也呈陽性反應，立刻被警方帶回。

男疑毒駕撞車大打女友又調換座位要她頂替 ，黑色轎車高速撞上待轉中的白色轎車但等了半天不見人下車駕駛跟前方乘客座的人卻在悄悄換座位緊接著走下一男一女卻突然大打出手還把女子打倒在地目擊民眾趕緊上前把男子拉開，目擊民眾VS.男子說：「怎樣，我都說不要打了。」

吵架聲音大到吸引旁人側目但男子彷彿聽不見他人勸阻而是不斷攻擊女子昨(6)日晚間台中大里區國光路2段及德芳南路口發生車禍警方到場發現邱姓男子毆打江姓女友造成女友頭部紅腫手腳擦挫傷，警方VS.男子說：「(你女朋友都說你打她了)，對啊我打她，那我們就現行犯給你逮捕，人家都看到了，手後背。」

男子雖然沒有酒駕警方卻在他的隨身包內發現持有第三級毒品愷他命女友說是自己開車發生事故但警方調出監視器發現是男子要女友頂替實際開車的是邱姓男子警方現場對男子實施唾液毒品快篩呈陽性反應，大里分駐所副所長陳怡瑞說：「發現江女有頂替情事，實際駕駛為邱男，且經同意後，對邱男實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」

男子不只違法持有毒品危險駕駛肇事還毆打女友調包座位要女友頂替企圖規避刑責除了違反交通法規男子還涉及毒品條例以及家暴被移送偵辦。

