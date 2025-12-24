男疑討債持利器挾對方父親 前老闆現身遭砍重傷

台中市 / 綜合報導

台中豐原發生砍人案，25歲張姓男子因債務問題闖入前雇主的租屋處，他先是手持利器挾持對方的父親當人質，要求前老闆陳姓男子馬上回家處理，將近10分鐘的過程，讓對方的父親嚇壞了，前老闆接到電話趕回來，才到家門口就被砍砍成重傷，送醫一度沒有呼吸心跳，還好經過搶救，暫時保住一命，行凶的張姓男子騎乘機車逃逸，不到2個小時就被警方逮捕，全案朝殺人未遂罪嫌進行偵辦。

25歲張姓男子，從巷子裡快步逃離現場，會這麼慌張是因為，他手持利器把人砍成重傷，附近民眾說：「(傷口)很深嘛，頸部被人砍一刀。」傷者到院前沒有生命跡象，緊急手術後暫時是救了回來，24日上午台中豐原區發生砍人案，嚇壞不少當地的民眾，警方調查，25歲張姓男子，上午8點多來到烤漆廠前老闆陳姓男子的租屋處，要跟他爭論工作的問題，但前老闆不在家，9點左右他手持利器挾持前老闆的父親，逼他馬上回來，前老闆的爸爸被利器架住脖子將近10分鐘，整個人都嚇壞了。

廣告 廣告

附近民眾說：「警察來了進去找人，才出來。」前老闆接到電話擔心爸爸危險急忙趕回家，沒想到一到家就被砍，張姓男子犯案後騎乘機車逃往神岡區，不到2個小時就被警察逮捕。

警方VS.張姓男子說：「你記得東西丟哪裡嗎，(這條水溝)。」行凶的利器，到底丟在什麼地方，警方要擴大範圍進行搜索，怎麼會爆發衝突初步調查是因為，台中市豐原警分局偵查隊隊長洪緯儒說：「動機疑似是因為一些債務糾紛他要去找他討債然後就發生衝突。」確切行凶原因還要進一步調查，張姓男子被警方當場逮捕，銬上手銬，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

台中女警發文「開槍盧秀燕」 警方：不排除予以免職處分

奪技術！中國65兆滲透全球 美國竟是最大債務國

台中豐原持刀傷人案 傷者恢復生命跡象 嫌犯神岡落網

