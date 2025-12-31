男疑鎖定妙齡女喊「小妹妹」女控被尾隨：嚇到哭

一名妙齡女子指控，在捷運被陌生男子尾隨。（圖／東森新聞）





新北市一名女子，上班搭捷運準備進到新埔站時，他被一名陌生男子叫住喊「小妹妹」，女子覺得害怕，趕快進站搭車，沒想到她上車過了5站，一抬頭就看到男子站在她前面，還全程盯著她，女子拿出手機想拍陌生男，反遭對方怒罵，當時還造成忠孝新生站出現騷動，如今女子指控，她一路被尾隨，當下還嚇到哭出來。

妙齡女子搭捷運一抬頭，看到陌生男子盯著她。控搭捷運遭尾隨J小姐：「我就抬頭一看，發現那個人站在我前面，他就一直盯著我看，我就有點緊張，剛好那一站台北車站下很多人，我隔壁的人就剛好起來，他就感覺要坐下來，我就趕快站起來，去坐另外一個座位。」

女子搭捷運要準備進站的時候，突然被一個聲音叫「小妹妹」，她看了對方一眼完全不認識他，沒想到對方一路跟她搭捷運30分鐘。

控搭捷運遭尾隨J小姐：「我覺得他讓人很害怕的是，他竟然從新埔站，一整路這樣跟著，而且那也不是很短的距離，基本上是有30分鐘的車程，他都一直跟著我盯著我看，如果我沒有發現他盯著的話，他是不是會跟著我下車，一直跟到我上班的地方。」

J小姐說，她從新埔站上車準備搭到國父紀念館，搭到台北車站之後，發現自己被盯上了，J小姐實在受不這一名陌生男眼光一直跟著她，到了忠孝新生站她認不住拿出手機想要蒐證，卻跟對方爆發衝突。

控搭捷運遭尾隨J小姐：「我就忍不住拿手機，想要拍下來自保，他就突然衝過來對我飆罵說，你為什麼要偷拍我把影片刪掉，然後我就有點生氣說，你為什麼可以那麼大聲講，你先做一些很奇怪的行為，再來對我飆罵。」

北捷忠孝新生站因為這起事件一度出現騷動，讓站務人員衝上來幫忙，也嚇到其他旅客。J小姐後續完成報案，警方表示，男子是剛好搭同一班車，還是有尾隨的行為，一切仍有待釐清。

