男疑點外送「沒接電話」被嗆 怒毆外送員遭噴辣椒水

基隆一間速食店前發生外送員遭毆打事件。一名外送員表示，自己依流程將餐點送達後，顧客始終未接電話，他才將食物退回速食店，沒想到對方竟追到店外，用力推打他。點餐民眾則反控是外送員不給餐，甚至吐檳榔汁罵人，雙方互咬，最後都將依傷害罪提告。

現場畫面顯示，一名戴黑色口罩的男子情緒激動，連續多次推倒外送員，還揪住對方領口嗆聲。外送員停在店門口的機車也被推倒在地。外送員遭連續攻擊卻始終沒有還手，只能不停退後並向路人呼救。

一旁圍觀的民眾見狀終於看不下去，直接朝動手顧客臉上噴灑辣椒水，這名男子當場痛得大叫，隨後買了四瓶礦泉水坐在路邊狂洗臉。雙方事後互相指控。點餐民眾聲稱外送員耍他、不給餐，還對他吐檳榔汁，因此才會動手。而外送員則強調自己根本沒有罵人，是對方情緒失控，又餓又氣才毆人。

據了解，外送員當時致電數次無人接聽，依平台規定將餐點退回店家。沒想到顧客追到基隆市中正區信一路的速食店外，對外送員拳打腳踢。其他外送員聽聞後也議論表示，顧客不接電話是常見情況，十個有八個不接，只能按平台規範處理，從沒遇過這般不理性的行為。

基隆市信六所副所長張君豪指出，警方已調閱監視器釐清案情，並通知涉案男子到所說明，全案依刑法傷害罪偵辦中。

這名動手的男子不只餐點沒吃到，還因為傷害行為面臨法律後果，恐怕接下來得先吃牢飯。

