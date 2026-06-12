男疑「沒刮中」冒領獎品 台主怒懸賞1萬尋人

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男子遭台主指控未中獎卻自行刮開中獎號碼並取走獎品。（圖／Threads@kqcvvy_n授權提供）





嘉義文化路一間娃娃機店發生獎品爭議。一名男子11日下午到店內遊玩時，遭台主指控未中獎卻自行刮開中獎號碼並取走獎品，還以相同手法對另一台機台操作。由於男子事後未依規定上傳中獎照片，台主認為遭到偷竊，將監視器畫面PO網，並懸賞1萬元尋人。

男子遭控取走獎品

一名身穿灰色帽T、戴著口罩的男子投幣遊玩娃娃機，但機台並未出貨。不過台主指稱，男子隨後刮開號碼對獎，並從娃娃機頂部取走獎品。接著又走到另一台娃娃機前，以相同方式再操作一次。過程中男子不斷左顧右盼，引發關注。

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台主質疑未中獎

男子拿走的獎品，是時下熱門的戰鬥陀螺。台主氣憤指控，男子根本沒有刮到中獎號碼，卻直接把獎品拿走，而且事後也沒有依照指示拍照上傳至社群平台，因此指控遭到偷竊。

PO網懸賞尋人

事發地點位於嘉義文化路夜市附近的娃娃機店，時間為11日下午4點多。台主事後將監視器畫面PO上網，提醒民眾注意，並開出1萬元獎金懸賞尋人，表示找到人就可直接領取獎金。對此，若男子確實有刮中獎項，恐怕也得出面說明，釐清事件經過。

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