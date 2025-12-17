男病患三總抽血遇變態醫檢師 「舒緩按摩」當藉口硬闖菊花 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名男子阿浩（化名）去年10月間至三軍總醫院要抽血檢查身體，結果在抽血結束後，醫檢師阿倫（化名）卻要求阿浩進入檢體冷凍室，藉口說要「舒緩按摩」，阿浩不疑有他進入後，竟遭到阿倫強制猥褻，甚至還假冒醫師身分索要阿浩電話，阿浩不甘受辱告上警局。案經士林地院簡易庭審理後，依對受照護之人利用機會猥褻罪，判處阿倫5個月有期徒刑，不過仍可上訴。

判決指出，2024年10月，阿浩到三軍總醫院的血液腫瘤科就診，當天下午在醫師指示下前往抽血室，由醫檢師阿倫為他抽血；結果就在抽血完畢後，阿浩便在醫院走廊座椅上休息，此時阿倫要求阿浩進入檢體冷凍室內，說是要「按摩紓緩」，沒想到阿浩進入後不久，就遭阿倫猥褻侵犯。

阿浩事後報警，士林地院簡易庭法官審理後認為，阿倫未能尊重他人性自主權，利用從事醫檢工作機會，對受照護的對象實施猥褻行為，行為不可取。

不過考量阿倫沒有前科紀錄、犯後坦承犯行，且已與阿浩和解、也賠償損害，最終依對受照護之人利用機會猥褻罪，判處5個月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，並須接受2場法治教育。

