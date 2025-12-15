男瘋越式洗頭！2周後癢爆「長滿黴菌」 醫一看傻眼

越式洗頭近年在台灣掀起熱潮，不少民眾喜歡店家提供的洗頭、按摩及掏耳服務，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，一名男子出於好奇前往體驗，後續多次回訪消費，但兩周後開始感到耳朵悶、搔癢，忍無可忍就醫檢查，結果令陳亮宇大吃一驚男子兩耳耳道竟然長滿黴菌，提醒去越式洗頭時務必確認店家環境衛生、工具是否消毒，以降低感染風險。

陳亮宇於YouTube指出，男子出於好奇前往體驗越式洗頭，除了享受洗頭與頭皮按摩外，店家還提供掏耳朵服務，讓他成為常客，沒想到兩周後，男子耳道出現強烈搔癢，經耳鼻喉科檢查後發現，兩耳耳道竟長滿黴菌。

廣告 廣告

陳亮宇推測，感染原因可能是上一位顧客耳道已有黴菌，但店家未徹底消毒工具，導致黴菌傳染給下一位使用者，提醒黴菌性外耳炎治療不易，需要長時間點耳藥水，通常需1至2個月才能控制感染。

陳亮宇呼籲，享受越式洗頭時務必確認店家環境衛生、工具是否消毒，以降低感染風險，若有習慣自行掏耳的人也要注意，一旦耳道有傷口，也可能增加黴菌感染機會。

此外，若耳朵不慎進水，陳亮宇建議2方法，一是使用吹風機調至涼風，對耳道外部輕輕吹乾；二是將衛生紙一端捲成尖頭，慢慢伸入耳道吸出水分，強調衛生紙比棉花棒柔軟，不易傷害耳道或將耳垢推入，可優先使用。

更多中時新聞網報導

南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬