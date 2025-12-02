男登七星山換泳衣「全裸自拍」 山友傻眼：勸不聽

男登七星山不顧旁人眼光，當眾換泳衣、全裸自拍。（圖／翻攝YT: @joe16888 ）

有登山客登頂七星山主峰，目擊一名男子，穿著若隱若現高衩泳裝在自拍，接著竟然在眾目睽睽之下，脫光光換衣服，甚至還全裸自拍，在場大人小孩全都嚇呆了，有人上前勸阻無效，山友指出員警上山也要一小時，最後無計可施只能視若無睹。

一名男子日前登頂七星山主峰，不僅穿著高衩緊身泳裝自拍，更在眾目睽睽之下全裸換裝，完全無視現場包含兒童在內的大批登山客。儘管有山友上前勸阻，該名男子依然故我，甚至在換上兩截式泳裝後主動靠近其他山友詢問是否在討論他。由於警方需花一小時才能抵達山頂，讓這起公然猥褻事件的行為人得以離去，而根據律師表示，此類行為最重可處一年以下有期徒刑。

事件發生於11月29日中午，當時七星山主峰聚集了不少登山客。目擊者描述，一名長髮男子不僅赤腳，還穿著若隱若現的高衩緊身泳裝，手持自拍棒在山頂開心自拍。更令人難以置信的是，這名跨性別人士隨後竟在眾人面前脫光衣物，毫無遮掩地換上第二套兩截式泳裝，過程中多次三點全露，甚至全裸自拍，讓現場所有人都嚇呆了。目擊者表示，當時有許多小朋友在場，還有孩子向父母詢問為何有人在裸體，現場所有人都親眼目睹這一幕。這名男子在山頂已逗留相當時間，根據山友估計，至少有半小時到兩三十分鐘之久，期間許多登山客正在用餐休息。

山頂脫光「涉公然猥褻罪」，律師指出最重可處1年有期徒刑。（圖／民眾提供）

有山友批評該男子行為不妥，並嘗試上前勸阻，但完全無效。無奈之下，有人選擇報警處理，但考慮到警方需要一小時才能抵達山頂，最終只能眼睜睜看著對方就此離開。更令人不安的是，該男子換裝後還主動靠近其他山友，詢問「你們是在討論我嗎？」，讓在場山友感到十分不知所措。律師余韋德指出，該名男子在公開場合三點全露的行為，已構成刑法上的公然猥褻罪，最重可處一年以下有期徒刑。本來應是開心登頂欣賞美景的行程，卻因一人的不當行為而變得尷尬不堪，這種不顧他人感受、肆意妄為的行徑，不僅破壞公共秩序，更可能面臨嚴重的法律後果。

