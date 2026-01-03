男發文控警車擋道「按叭卻被開單」 警：他先併排違規

新北市一名蔡姓駕駛日前在網路上發文討拍，指控警車無故停在路中央阻擋去路。（圖／東森新聞）





新北市一名蔡姓駕駛日前在網路上發文討拍，指控警車無故停在路中央阻擋去路，他為了避免逆向行駛才按喇叭提醒，沒想到卻因此遭員警無故開單。然而，警方隨即公布密錄器畫面還原真相，原來是該名駕駛先為了買麵違規併排停車，不滿被取締後，竟刻意將車開到警車後方長按喇叭挑釁，最終不僅討拍不成，還得吃上兩張紅單。

根據警方密錄器畫面顯示，事件起因為一輛白色轎車併排違規停車，嚴重影響後方車流。員警上前依法開單時，蔡姓駕駛急忙趕來求情，表示自己只是臨停買個東西，馬上就會移走。

見員警執意開單，蔡男竟反問既然單子都開了，是否代表「可以繼續停」，甚至向員警爭辯「我等一下就移走，可不可以」。面對駕駛無理要求，員警當場嚴正駁斥，強調現場已開完單，要求他立即駛離，不要再做無謂的爭辯。

目擊民眾指出，當時駕駛與警方發生爭執，駕駛認為既然警察現在開了這張單，理論上他停兩個小時後再離開應該也合理，但警方明確告知此舉並不合法，只要車輛持續違停就會連續開單。

未料，蔡男心生不滿，上車後並未直接離開，反而刻意將車輛繞行至警用巡邏車正後方，先是按了兩次喇叭，約八秒後又再度長按第三聲喇叭。

面對駕駛挑釁詢問「虛黃線可以超車嗎？」，員警雖回應可以，但也針對其濫用喇叭的行為，再依「按鳴喇叭不依規定」加開一張罰單，蔡男當下氣憤拒絕簽收。

海山派出所所長柯順雄表示，駕駛蔡男蓄意將車輛行駛至警用巡邏車後方，並長按喇叭數次，意圖挑釁警方執法。依照《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人按鳴喇叭應以單響為原則，不得連續按鳴三次，且每次時間不得超過半秒。蔡男因一時氣憤違規長鳴喇叭，最高可處新台幣600元罰鍰。

蔡男事後在社群媒體發文，避重就輕指控警方擋道刁難，試圖誤導輿論。但隨著警方密錄器畫面曝光，證實是他先違規併排停車，後又惡意挑釁在先，駕駛不僅得乖乖繳納兩張罰單，網路上的指控也顯得站不住腳。

