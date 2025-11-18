男發酒瘋開瓦斯洩憤 警消破門噴辣椒水壓制

社會中心／賴國彬、陳妍霖、曾宸洛 桃園報導

清晨五點多，桃園一名46歲陳姓男子在家疑似喝醉酒、發酒瘋，打電話跟家人吵架，沒想到竟然開瓦斯洩憤，鄰居嚇到趕緊報警，警消破門而入，將男子壓制送醫，現場最新情形連線記者陳妍霖。

可以看到，家屬在門外，不斷安撫喊話，雙方僵持2個多小時，但46歲男子不願配合，將自己反鎖家中，這名男子疑似喝醉酒、發酒瘋，打電話跟家人吵架，沒想到竟然開瓦斯洩憤，因為吼叫聲太大，嚇壞鄰居，趕緊報警。

男子情緒激動，還拿榔頭將門頂住，拒絕開門，現場還飄起濃濃瓦斯味，就怕氣爆，情況相當危急，在警消人員緊急切斷瓦斯後，破門而入，直接對陳姓男子噴辣椒水，讓他失去反抗力量，最後將他壓制送醫。

有社區居民指出，「可能聲音比較大聲，社區住戶打電話報警，僵持一兩個小時」；另一名社區居民也說，「他們走來走去，說要關什麼閥的」。



桃園警分局中路所副所長蔡金生表示，「男子酒醉打電話給家人時，發生爭吵，開瓦斯洩憤，警消獲報立即趕抵現場，請其家人喊話安撫，但男子情緒激動無法說服，員警見情況危急，配合消防人員果斷攻堅破門，迅速將男子壓制送醫治療，未造成其他人員受傷」。

這棟社區約100戶，好在鄰居緊急報警，警消成功破門，眾人合力，才阻止悲劇發生。





