男看守所「睡一半被痛醒」！驚見舍友的手「放進去了」

社會中心／李明融報導

苗栗看守所發生一起嚴重的性侵案件。一名男子阿仁（化名）因案羈押，與舍友偉哥（化名）同住一間舍房；2024 年 4 月某日深夜，阿仁竟趁偉哥熟睡之際下手性侵。事後阿仁雖辯稱只是「開玩笑」，甚至反指控偉哥恐嚇取財20萬元等，但高院調閱監視器發現，阿仁侵犯對方後竟還「嗅聞手指 3 秒」，行徑極其詭異。苗栗地院一審依「乘機性交罪」判處阿仁 3 年 10 月有期徒刑，二審駁回上訴，全案仍可上訴。

廣告 廣告

男看守所「被摸屁股」沒感覺！睡一半被痛醒⋯驚見舍友的手「放進去了」

偉哥正側躺熟睡，阿仁見狀竟起色心，偷偷將手伸入偉哥內褲性侵得逞。（示意圖／翻攝自pexels）根據判決書內容，阿仁先前因案入獄，與偉哥等人同為舍友。2024 年 4 月間某晚，偉哥正側躺熟睡，阿仁見狀竟起色心，偷偷將手伸入偉哥內褲。偉哥起初因睡得太熟而沒感覺，沒想到阿仁見其沒反應，竟進一步將手指伸入其肛門內，偉哥當場痛得驚醒。偉哥遭侵犯後心生恐懼、徹夜難眠，趕緊寫紙條詢問同房獄友「阿仁（被告）用手指插我 XX，該怎麼辦？」但獄友當時也無能為力，直到隔天上午才告知獄警，全案因此曝光。

男看守所「被摸屁股」沒感覺！睡一半被痛醒⋯驚見舍友的手「放進去了」

苗栗地院一審依「乘機性交罪」判處阿仁 3 年 10 月有期徒刑。（圖／翻攝自google Map）

法院調閱監視器發現，案發當晚約 21 時 38 分，阿仁確實趁偉哥熟睡時動手。令人毛骨悚然的是，阿仁在侵犯後還將手指放到鼻子前嗅聞約 3 秒，行蹤與偉哥的證述完全吻合。偉哥驚恐表示「我當時被痛醒，很可怕，從來沒有遇過這種情形」。法院認定，偉哥案發時處於熟睡的無意識狀態，無法反抗，阿仁行為已構成乘機性交罪。高院法官指出，阿仁在看守所內趁人熟睡實施性侵，嚴重侵犯他人性自主權，且審理期間多次否認犯罪、辯稱是「玩鬧」，甚至反咬被害人恐嚇，足見其毫無悔意。最終，高等法院台中分院駁回上訴，判處有期徒刑 3 年 10 月。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：男看守所「被摸屁股」沒感覺！睡一半被痛醒⋯驚見舍友的手「放進去了」

更多民視新聞報導

司機遭譏「這輩子就這樣」火大開揍！高中生家長撤告了

誠品「殺更多人紙條」監視器沒拍到！警將採指紋緝捕嫌犯

夫妻吵架「互摔小孩出氣」網炸鍋！中市府回應了

