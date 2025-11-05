男真心交友遭詐情 假性交易真恐嚇 員林警成功阻詐





員林分局員林派出所警員曹振阜、王亭茹日前接獲全家員林正新店通報，稱有民眾購買點數，疑似遭詐騙，請求員警到場協助。經了解為蔡男(41年次) 欲購買新臺幣3000元apple點數，員警詢問何款軟體需要支付三千元費用，蔡男面露難色，顯是遇到困難，員警向蔡男告知許多詐騙攔阻案例。

經員警勸說卸下蔡男心防，蔡男才支支嗚嗚向員警哭訴，近日於交友軟體結識一名女子，對方邀約從事性交易，並要求以apple點數為報酬，蔡男察覺有異拒絕該女，女子便傳送血腥照片及恐嚇訊息，令蔡男心生畏懼，才前往便利商店購買apple點數，員警檢視蔡男提供之對話紀錄，告知蔡男此為常見的網路交友詐騙手法，勸說後蔡男勿購買點數，落入詐騙陷阱，蔡男才安心返家，本案員警及店員及時關懷，成功攔阻詐團吸金。

員林分局表示，隨著網路交友日漸普及，假交友詐騙案件也持續攀升，詐騙集團利用人們對愛情與陪伴的渴望，透過社群媒體、交友軟體甚至LINE、IG等通訊工具，主動接觸目標對象，進而設下愛情與金錢交織的騙局。如有疑慮，可隨時撥打 165 反詐騙專線或向就近派出所洽詢，以防落入詐騙陷阱。

