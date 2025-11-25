男睡夢中遭「1.5頓巨牛從天而降」砸死！牛竟毫髮無傷

國際中心／周孟漢報導



在這個世界上，每天都有人離世，不論是生病、車禍，都讓人倍感痛心，不過近來卻發生一起「超離奇死亡事件」！1名45歲男子在家睡覺時，半夜屋頂突然掉下一隻1公噸的「巨牛」，男子當場被牛砸到，本來還能正常說話，沒想到隔天就驟然離世，背後真相曝光。





45歲男睡覺一半遭「1.5頓巨牛從天而降」砸死！牛隻「毫髮無傷」離奇慘案曝光

1名45歲男子在家睡覺時，半夜屋頂突然掉下一隻1公噸的「巨牛」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





根據《The Mirror》報導，整起事件發生在巴西卡拉廷加，1名45歲的男子德索薩（Joao Maria de Souza）在2013年某天晚上與妻子在家睡覺睡到一半，屋頂突然掉下一頭重達1公噸的巨牛，直直的掉在德索薩身上，一旁的妻子則幸運逃過一劫，至於牛隻則是奇蹟似的毫髮無傷。

德索薩被巨牛砸傷後，緊急送往醫院救治，最終仍回天乏術。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





德索薩被巨牛砸傷後，馬上被送到附近醫院救治，起初只有腿部有傷，還能跟家人正常交談，看似身體狀況良好，不料經過一個晚上後，隔天他卻突然身亡，院方一查才發現，原來是因為被牛砸傷的關係，導致德索薩有嚴重內出血的情形。

牛剛好從附近的農場逃出來，到他們家後面的小山吃草，過程中不慎踩到他家屋頂，才導致憾事發生。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





不過，好好的在家裡睡覺，到底為會掉下一隻牛？據了解，卡拉廷加地區以丘陵地形聞名，不僅以養牛業著稱，也是乳製品生產區，因此當地有著不少牛隻，猜測砸死德索薩的這頭牛，是從附近的農場逃出來，到他們家中後面的小山吃草，過程中不慎踩到他家的石棉屋頂，才導致這場憾事發生。

