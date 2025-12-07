南部中心／劉安晉、陳芷萍 台南市報導

民眾砍傷女警的地點，就在台南市東區的崇德路，是許多小吃和生活百貨聚集的街道，每到用餐時間都停滿了車，幾乎都是違停在紅線上，造成交通壅塞，因此警方也常常來開單。不少店家都在門口張貼「請勿停車，以免開單受罰」的公告，但民眾還是視而不見。





男砍傷女警案! 街道小吃.生活百貨林立 成違停檢舉熱點

不少店家都在門口張貼「請勿停車，以免開單受罰」的公告，但民眾還是視而不見。（圖／民視新聞）

周末假日的上午，台南市東區的崇德路街道上冷冷清清，大部份的店家都還沒開門。接近中午時分，部份店家開門了，開始有人車出現。騎士直接把機車就停在店家門口，也不管這裏是三角窗路口，地上就畫著紅線，不只一輛，接著又來一輛，轉角的紅線上停了一整排的機車。民眾說，「紅線太多，現在不是都違停，有的方便啊，沒辦法，它在路口啊。」另一位騎士也說，「因為這邊都是賣吃的，我們這附近實在停車格蠻少的，所以大部份大家都是能停的地方暫停一下，然後買個東西就離開，圖個方便。」

崇德路是東區的主要商業街，聚集了小吃、生活百貨等店家，生活機能完整。民眾抱怨，崇德路紅線太多，又沒有機車格，只能這樣停。機車都這麼難停了，更別說是汽車，直接停在紅線上，一停停三台，還有一台壓在斑馬線上。而旁邊的店家，都掛有「請勿停車，以免開單受罰」，或「以免被拍照取締」的公告，民眾依舊視而不見。店家說，「今天周日休息，不然平常日吃飯時間你來看有夠恐怖的，真的每台都違停啦。我的客人來，我這紅線，我都叫他不要停這，開到別的地方再來買，不然不要買，不要為了買一碗麵被人開單，吃這個划不來啦。」另一個店家也說，「整天開整天的，警察都來這裏開單開整天，你若騎過來騎過去，隨時都會被開單。」





警方表示，崇德路巷道狹小，每到用餐時間，車輛違停嚴重，光是十一月份，違停遭檢舉開罰的就有43件。（圖／民視新聞）

警方表示，崇德路巷道狹小，只有兩線道，四周轉角都畫有紅線，每到用餐時間，車輛違停嚴重，只要有人檢舉，員警就會出動。光是十一月份，違停遭檢舉開罰的就有43件，呼籲民眾不要為了一時方便任意違停，以免荷包失血。













