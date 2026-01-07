男砸酒瓶威脅 騎樓逼少女發生關係..她上衣遭撕急求救

桃園曾男持酒瓶與空氣槍攻擊一名路過的高中少女，甚至意圖在鬧區騎樓內對少女伸出狼爪。（示意圖／翻攝自pixabay）





桃園一名曾姓男子，竟在光天化日之下，持酒瓶與空氣槍攻擊一名路過的高中少女，甚至意圖在鬧區騎樓內對少女伸出狼爪。雖然案件發生在人來人往的火車站附近，但嫌犯無視法紀的程度令人咋舌。這起案件經過高等法院審理，考量嫌犯手段殘暴且毫無悔意，最終決定撤銷原判決，判有期徒刑6年2月。

校服少女於騎樓慘遭伏擊

根據判決書，案發於民國111年10月31日上午8時40分許，當時年僅15歲的小花（化名）身穿校服，獨自坐在桃園市中壢區某商業大樓的騎樓椅子上。被告曾男見小花落單，竟心生歹念，先持玻璃酒瓶猛力揮擊小花背部，隨後更以手臂勒住少女頸部將其壓制在地。曾男甚至以腳夾住少女身體阻止其離去，並在拉扯過程中出言詢問少女是否有性經驗，甚至亮出預藏的空氣手槍威脅，要求少女不要反抗與其發生性行為。

少女衣物遭扯破逃跑

面對曾男的暴力威脅，小花展現出強大的求生意志，在狹窄的騎樓空間與曾男展開激烈扭打。監視器畫面顯示，雙方拉扯過程極為暴力，小花的上衣幾乎被曾男完全扯掉，導致後背大面積裸露，甚至必須緊緊抓住手扶梯扶手才不至於被曾男拖入盲區。所幸小花最後趁隙掙脫逃離，並在路人聽到尖叫聲報警後獲救。曾男在法庭上辯稱自己因為髖關節壞死、體型瘦弱不可能壓制少女，但法官比對監視器畫面後，認為曾男當時體能充沛且手段凶殘，駁回其辯解。

高等法院改判6年2月

桃園地方法院一審判決後，曾男不服上訴，但高等法院認為一審在適用法律上，對於「成年人故意對少年犯罪」與「加重強制性交罪」的競合處理有誤，因此予以撤銷改判。高等法院審酌，曾男在人潮眾多的中壢火車站前、光天化日之下犯案，顯見其法治觀念極度薄弱。儘管他在案發後曾接受手術並試圖以病弱為由脫罪，但考量他至今未與被害人達成和解，且對少女身心造成巨大戕害，最終依攜帶凶器強制性交未遂罪，判處6年2月有期徒刑，扣案的空氣手槍也依法沒收。

廣告 廣告

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

「給錢還色色？」學姐被學弟出賣 遭擄走性侵

人夫與鄰居小三激戰50次 還抱怨：怎沒懷孕

離譜！基隆男性侵親妹妹 10天內4次伸狼爪

