男砸錯店報仇！「15隻展示機全毀」 錯認店家懊悔全額賠償

圖/TVBS

一名31歲陳姓男子因網路負評誤認對象，憤而砸錯手機店，造成嚴重損失。這位自稱為「浩成手機買賣」網路版主的陳男，在友人告知有呂姓男子在網路上給予負評後，16日下午4點多酒後持鋁製短球棒前往新竹湖口鄉中山路2段的3C店尋仇，但店內負責人不在一氣之下大肆砸店，毀損15隻展示手機及店內玻璃。警方迅速趕到現場制伏陳男，而陳男事後才發現砸錯店家，受害者是44歲胡姓男子而非呂姓男子，讓他懊悔不已。

男子不滿被留負評尋仇，竟然砸錯店家，導致店家毀損整修。（圖／TVBS）

新湖分局湖口所接獲報案後，立即通報警力支援，火速趕到現場壓制犯嫌，並當場查扣作案鋁棒一隻。警方表示，全案將依刑法毀損罪嫌移送台灣新竹地方檢察署偵辦。

這起意外事件造成店家嚴重損失，總共有15隻展示架上的手機全部毀損無法使用，店面玻璃也全部碎裂。受害的3C店被迫暫時休店整修，何時能恢復營業還要視整修情況而定。

陳男在得知自己砸錯店家後，立即向胡姓負責人道歉，並表示願意全額賠償毀損費用。這次衝動行為讓他付出慘痛代價，不僅面臨刑事責任，還要負擔大筆賠償金額。這起事件也提醒大家，遇到糾紛時應冷靜處理，避免因一時衝動而做出讓自己後悔的決定，否則真的得不償失。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

