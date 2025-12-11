男砸159萬買毒變味精怒報警：我遇到詐騙 遭「黑吃黑」下場曝
大陸江蘇淮安發生一起「黑吃黑」詐騙案，有一名馮姓男子想買新型毒品替代品再轉賣牟利，但誤信地下資訊，砸下36萬元（約新台幣159萬元購買卻收到一大包味精，讓他憤而報警稱買毒遇到詐騙。近日法院審理該案，認定賣方詐騙成立，而馮男因未取得違禁物品不構成犯罪。
根據陸媒《齊魯晚報》報導，近日江蘇淮安清江浦法院審理一起詐騙案，案發於今年3月，原告馮男從非法交易圈內得知，獸用麻醉劑「替來他命」在地下市場被當成新型毒品替代物高價交易，他認為存在牟利商機，與自稱有貨的陳男和朱男聯絡後，以36萬元（約新台幣159萬元）。未料收到貨物後竟是一包普通味精，被「黑吃黑」的馮男大失所望，並馬上報警處理，坦言自己買毒遇到詐騙。
經法院審理後指出，陳男與朱男以非法占有為目的，用普通味精冒充替來他命販售，已構成詐騙罪。考量陳男到案後如實供述並自願認罪，判處有期徒刑3年、緩刑4年；而朱男有前科，依法從重處罰，判刑4年6個月。至於馮男因僅持有味精、未取得替來他命實際違禁物且未進行二次販售，最終不構成犯罪，但其行為仍已觸法須負行政責任。
法官特別提醒，獸用麻醉劑替來他命雖未列入中國傳統毒品清單，但其分子結構與管制藥物類似，人體吸食後可能導致嚴重神經損害、幻覺、精神障礙甚至呼吸抑制等危害，以致引發重大健康風險。依據中國《獸藥管理條例》，此類獸用麻醉劑禁止網路銷售，更禁止供人體使用，相關非法販售或吸食行為均屬違法，將面臨刑事或行政處罰。
