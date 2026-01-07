男硬闖慧燈中學"火車專車" 家長看不下去架人下車

生活中心／綜合報導

你有聽過「包火車」嗎？宜蘭私立慧燈中學，每週都會包台鐵「普悠瑪」列車，讓學生通勤往返家中跟學校，但週日晚間收假日，專車來到汐止車站時，有男乘客疑似上錯車，當場被攔下，但不管怎麼勸，就是不願下車，讓一旁家長看不下去，上前把人拉下車，場面一度火爆。

週日晚上7點多，在汐止火車站的月台上，這位戴口罩男子被架住大聲嚷嚷，不是恐怖攻擊再現，而是，先生你上錯車了，請下車。不管一旁的人，如何勸說，這名男子就是不願意下車，硬闖火車男子：「他讓我上來的，為什麼要擋住我？」因為這是宜蘭私立慧燈中學，每個放假、收假日，包下的普悠瑪列車，這天剛好要收假，從台北車站出發，沿途停靠南港、汐止、八堵等站，一路到宜蘭，方便學生通勤往返家中跟學校，男子拖著行李箱疑似上錯車還是硬闖，甚至爆粗口，旁邊家長擔心孩子安危，抓著男子，不放就是不放，雙方拉扯，讓列車延誤10分鐘。

口罩男硬闖慧燈中學「火車專車」 近400位師生等他一個..家長怒了架人下車

學生家長看不下去，制止硬闖火車男子。（圖／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

硬闖火車男子暴怒：「我是一般老百姓，我不是學生，很明顯看得出來，我就坐你的車到宜蘭，為什麼不行？」男子情緒相當激動，家長請他不該耍賴，畢竟專車上，有將近400位師生，萬一發生危險很難馬上處理好，台鐵解釋，慧燈中學的普悠瑪包車有自己的識別證，依規定，當發現有不是專車的乘客，會當成沒買票，補買車票，還要多付50%，還是得在下個停靠站下車。其他民眾：「它就寫學生專車，怎麼還會上去，老師可能會有一些安全上的顧慮，他如果坐錯車，就直接下車等下一班就好，車子上面的跑馬燈，都會顯示有包車。」

男子遭請下車後，情緒仍相當激動。（圖／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

記者林莉：「以火車當專車，其實在慧燈中學，已經行之有年，只是說，聽過包計程車包遊覽車，包火車相對少見，要注意的是，廣播都會提醒，這班列車，一般民眾請勿搭乘。」不只慧燈中學長期有包車需求，團體機關也能依人數作申請，只是說男子說什麼也堅持要搭這列車到宜蘭，都成年人了，最後不只沒搭上，還丟盡臉面。

原文出處：口罩男硬闖慧燈中學「火車專車」 近400位師生等他一個..家長怒了架人下車

