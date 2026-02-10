男神下凡當乩身！曹佑寧《祭弒》挑戰性別模糊 對鏡練「勾魂眼」

曹佑寧《祭弒》化身「何仙姑」乩身，華麗舞扇殺鬼。（威視提供）

靈異驚悚新作《祭弒》今日首度揭開神祕面紗，男主角曹佑寧顛覆過往清心形象，首度挑戰「仙姑乩身」角色，不僅造型華麗詭譎，更展現剛柔並濟的魅惑氣場。該片結合台灣宮廟文化與邪教詛咒，引領觀眾進入一場人鬼難測的感官驚悚盛宴。

曹佑寧的華麗乩身扮相驚豔四座，海報中他被血咒與符咒環繞，頭上一抹白髮與左眼的黑瞳邪氣十足。為了詮釋具備靈媒體質的「何仙姑」化身，運動員出身的曹佑寧下足苦功，他坦言起初對於如何拿捏「性別特質」感到苦惱，最終決定跳脫框架，將重點放在「眼神」的雕琢。他笑稱，為了練出能勾人的神韻，每天對著鏡子苦練：「真的蠻害羞的，要想像自己被自己勾到的感覺。」

莊凱勛驚悚演繹嗜賭父親，驚呼《祭弒》劇本有如社會新聞。（威視提供）

除了曹佑寧的突破性演出，金鐘影帝莊凱勛飾演一名被貧窮逼入絕境的父親，為了財富不惜求助邪教，卻將厄運引進家門。莊凱勛感嘆，劇本雖荒唐卻反映現實社會的窮途末路。而金鐘影后天心出道30年首度跨足恐怖片，自認是恐怖片迷的她，這回要飾演守護家庭的妻子，她霸氣宣告：「我這次的任務就是撐起觀眾的不安情緒！」

新生代女星項婕如則飾演鐵齒的大女兒，她透露私下其實非常怕鬼，拍完這部片後，她對人性有更深的體悟，感嘆：「人有時候比鬼更可怕。」

電影在逾208年基隆清朝老廟取景，擲筊稟告城隍爺獲准方開拍。（威視提供）

為追求最真實的儀式感，劇組特別前往基隆擁有200多年歷史的古蹟「護國城隍廟」實境拍攝。導演邱晧洲表示，為了尋找具備規模與歷史感的仙姑廟費盡心思，開拍前更由道長帶領向城隍爺擲筊請示，獲得聖允後才動工。

