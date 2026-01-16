男神主播宣佈訂婚！六年愛情長跑終成正果 浪漫現場照曝光粉絲全融化

記者林宜君／台北報導

香港新聞圈甜蜜炸了！「新聞界型男」陳書君情定交往六年男友Steven，14日透過社群平台宣布訂婚，浪漫求婚照曝光，甜度破表，引發網友熱烈祝福。香港有線電視新聞（HOY資訊台）首席主播陳書君（Vincentius Chan）14日透過Instagram 分享浪漫求婚照，正式宣布與交往六年的男友 Steven 訂婚。照片中，Steven在浪漫布置下單膝下跪，手捧戒指向陳書君求婚，場面溫馨動人。

廣告 廣告

陳書君在貼文中寫下感性告白：「He asked. I said YES. WE’RE ENGAGED!」他形容男友是自己「生命中最偉大的冒險」，更霸氣表示：「之所以能毫不猶豫地說出『我願意』，是因為我的答案從來都只有你。」他同時感謝朋友保守秘密並見證神聖時刻，稱這群好友為「選擇的家人」。

Steven在浪漫布置下單膝下跪，手捧戒指向陳書君求婚，場面溫馨動人。（圖／翻攝自陳書君IG）

自2018年投身新聞界以來，陳書君憑藉專業實力與陽光外型迅速獲得觀眾喜愛，除了擔任HOY資訊台首席主播，他也兼任香港國際財經台（HKIBC）英語主播，展現雙語播報能力。畢業於香港浸會大學的他，語言能力同樣出色，是翻譯協會會員，並有翻譯作品《笑出奇蹟》（Christine Hamill 的《The Best Medicine》）。

如今陳書君在事業與愛情上雙雙開花，訂婚消息一出，網友留言獻上祝福：「天啊好甜！恭喜你們！」、「祝福你們永遠幸福！」，不少粉絲表示看了求婚照後，心都被融化。

更多三立新聞網報導

沒有浪漫情話！松嶋菜菜子揭25年婚姻細節 每天只問反町隆史「這句話」

女神自毀！宋智孝素顏厚鏡片雙眼無神 走火入魔狀態嚇壞眾人

館長直播崩潰喊冤案！網友不買單怒刷「一路好走」嘲諷爆表

劉宇寧直播金句誕生！粉絲告白秒被「送去睡覺」 全網笑翻：回應太真實

