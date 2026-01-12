男神也愛香菜！宋仲基手拎垃圾袋逛台北 在地感爆棚

宋仲基在台北開心逛街。（圖／翻攝自 IG@hi_songjoongki）

韓國男神宋仲基日前受邀來台，擔任「第40屆金唱片頒獎典禮」頒獎嘉賓，行程一曝光便引發粉絲關注。今（12日）他透過IG分享多張在台灣的旅遊照，發文寫下：「in Taipei」並附上笑臉貼圖。其中一張他手拿零食燦爛的照片，更讓粉絲直呼「被融化」，意外掀起熱烈討論。

照片中，宋仲基身穿淺灰色連帽帽T、黑色棒球帽，整體造型簡約休閒，充滿日常感，他站在台北街頭，一手拿著香菜口味的多力多滋，臉上露出滿足燦笑，顯得格外親切，更讓人跌破眼鏡的是，向來形象精緻的男神，竟對香菜口味零食情有獨鍾，讓不少粉絲驚呼：「完全沒想到」。

廣告 廣告

除了零食引發話題，宋仲基拎著台北市常見的藍色「垃圾袋」當成購物袋在街頭閒逛，袋中裝滿戰利品，畫面既超接地氣又有夠「台」，此行除了出席金唱片頒獎典禮，也把握空檔放慢腳步，悠閒喝咖啡、逛街散步，不少網友笑稱男神一秒融入在地生活。

貼文曝光短短4小時，就吸引超過29萬網友按讚朝聖，留言讚美聲不斷：「歡迎來到台灣」、「拿垃圾袋也這麼帥」、「宋仲基是懂吃的」。宋仲基毫無距離感的模樣，再度圈粉無數看見男神最真實、最生活化的一面。

更多中時新聞網報導

陳明珠一演音樂劇 壓力大到慣性起疹

弱勢兒少補助 放寬實際照顧者申請

蕭敬騰淚送林光寧 「當一家人是最大幸福」