男神來了！李棟旭1月來台見面會「把粉絲當家人」全場都有禮細節曝光

記者林汝珊／台北報導

李棟旭台北見面會將登場。（圖／KINGKONG by STARSHIP提供）

南韓演員李棟旭的動作夯劇《殺人者的購物中心》，已經讓劇迷滿心期盼著2026年將回歸的第二季，而李棟旭見面會也將於2026年1月31日在台北登場，李棟旭親自參與這次見面會規劃，打造一個能與粉絲溫暖親密共度的家。

李棟旭2025~2026巡迴粉絲見面會，命名「MY SWEET HOME」，李棟旭希望向粉絲展現一個舒適休憩並感受到溫暖的所在，希望在與粉絲相伴的這段時間裡，粉絲們能感受到同樣的情感，透過這次相聚再次強調他與全球粉絲之間的緊密連結，無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。

李棟旭還為台北場帶來不少限定驚喜福利，包括全場購票觀眾皆可得到的官方海報，官方小卡，更讓粉絲有機會抽中團體合照與限量簽名海報，簽名小卡，官方粉絲會員優先預售將於本月19日開始，一般售票則自20日起正式開放。

