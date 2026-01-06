男神假摔裝病「綠茶上身」 古力娜扎主動上床獻吻甜炸
〔記者蕭方綺／台北報導〕由古力娜扎、侯明昊主演的Disney+權謀愛情劇《玉茗茶骨》自開播以來好評連連，浪漫、權謀卻又充滿大量笑料的劇情持續引起熱烈討論，在台灣的Disney+穩坐TOP3。新生代男神侯明昊化身「最帥綠茶」陸江來，原是文武雙全的年輕狀元，卻意外被陷害差點失去性命，而他為了查明自己被害真相而潛入榮家，與古力娜扎飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，不僅是多次假摔、裝病，並在船上公開告白「想娶妳為妻」而後與榮善寶同床共眠，而在最新劇情當中，兩人更將疑似開始「同居」。
由《延禧攻略》總製作人于正打造的古裝大戲《玉茗茶骨》，劇情進入更高潮，侯明昊身為顏值、演技皆有高水準的新一代男神，自從演出《玉茗茶骨》之後更是戲約不斷。陸江來在劇中為了查明自己被陷害的真相，只能倚賴唯一能信任的榮善寶，原本只是假意勾引，沒想到兩人卻持續滋長情愫，陸江來眼見榮善寶被自家妹妹、前來招親的野心男子楊鼎臣(劉擎 飾)、心機陰險男賀星明(李菲 飾)圖謀陷害，起了真正想保護對方的念頭，更在船上握住榮善寶的手，撫住自己的胸告白「我不願與妳為友，大小姐，我想娶妳為妻」。
沒想到，榮善寶為了對抗想陷害自己的各方勢力，又想逃避抓住自己把柄逼迫成親的楊鼎臣。心生一計，改跑往陸江來房間強壓上床，更大方獻吻，隨後喊「今夜便做成夫妻，有何不好」嚇得陸江來只願同床共眠，並回應：「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」最後始終不敢踰矩。
而在兩人連破宅中多起命案之後，陸江來也彷彿恢復所有記憶，而他最新劇情當中與自己的隨從共同前往「畫麟院偏廂」暫住，沒想到榮善寶的奴婢們卻跑進他房內搬走所有行李到榮善寶房內，疑似要開始「同居」，讓網友笑稱「綠茶男」這回真的遇到了勁敵。
此外，古力娜扎日前在直播活動上呼籲粉絲們一定要看《玉茗茶骨》，結果自己重複唸劇名之後竟然念錯成為「玉米排骨」成為網路迷因梗，近日她積極跑活動時再度自嘲，並在活動「玉茗茶骨榮府茶花會」上再提此事，因為拍戲未能到場的侯明昊除了錄影片向粉絲問好，先是隔空告白「寶兒會照顧大家的」，而後主動再跟粉絲呼籲要吃「玉米排骨」，笑翻所有網友。
《玉茗茶骨》由榮善寶掌管榮家的茶業，不過底下的幾個妹妹都對姊姊的掌門人位置虎視眈眈，尤其是程瀟飾演的榮筠溪、「SNH48」前成員趙嘉敏飾演的榮筠茵、「10億短劇女神」余茵飾演的榮筠紈，戲裡彼此陷害，戲外卻同樣都是好姐妹。眾姊妹一同出席「玉茗茶骨榮府茶花會」宣傳活動時，榮善寶因為在劇中有多場掌摑戲，而被戲稱為「掌公主」，當場立刻再度示範「呼巴掌」，並率領妹妹們一起跳舞，余茵還當眾向姊姊撒嬌，展現姐妹們的深刻情誼。
更多自由時報報導
買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌
F16V第2次失事! 花蓮外海夜訓「任務電腦異常」 飛官跳傘搜救中
健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差
失聯飛官辛柏毅剛從芬蘭度完蜜月 與上士妻子均服役花蓮基地
其他人也在看
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 64
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 13 小時前 ・ 21
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 33
朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧
《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 42
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 62
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
鄭伊健久違回歸台劇！聯手婁峻碩破解連環殺人案 「超狂卡司」全曝光
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演打造，集結監製陳志炫、吳孟謙與製作人張雅婷，並找來鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重磅卡司群。官方今（5）日宣布，影集將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線，並同步釋出前導預告與主視覺海報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
提親變決鬥！《魔法風雲會》岳父時隔３年圓滿結局，女婿和牌友同時獲得
還記得 2023 年那位「男友被爸爸搶走」的日本女網友嗎？當時她帶著男友回家見父母，結果身為資深《魔法風雲會》（MTG）玩家的父親，竟然直接把男友拉去展開卡牌對戰，把女兒晾在一邊。這段「岳父看女婿，越看越想打（牌）」的經歷，在當年就曾引發網路熱議，許多網友笑稱這根本是為了找牌友才同意交往。卻沒想到，這故事中的情侶最近終於修成正果啦！但結果還是在和岳父打牌。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 5