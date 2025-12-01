男神回來了！林志穎驚喜現身法拉利嘉年華 曝明年全新計畫

林志穎分享健康管理秘訣。（大樹藥局提供）

「小旋風」林志穎日前以一襲挺拔西裝亮相，正式宣布成為台灣最大連鎖藥局品牌「大樹藥局」的全新品牌代言人。現年50歲的他，帥氣凍齡模樣讓粉絲驚呼：「根本不老神話本人！」林志穎更親揭自己的健康管理秘訣：「健康活力的關鍵其實很簡單，就是選對補給，讓自己隨時保持最佳狀態。」

身兼藝人、賽車手與3個孩子爸爸多重身份的林志穎坦言，他的生活節奏總是「全速前進」，工作與家庭不斷切換，因此他始終認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。他最近在IG上分享參與法拉利賽道嘉年華的花絮，帥氣坐在F1跑車上的照片讓粉絲嗨翻。他透露，參加嘉年華主要是因為他對開車的興趣，並非賽車，且家人都知道這是他喜歡的事。為了維持體能，他近期都有透過小跑步讓自己多恢復一點，並注重養生。

提到應對高強度表演的「體力一條龍」關鍵，林志穎分享，在演出前會暖身動一動，自己也盡量保持身體微熱，演出後身體流汗時更要特別注意，避免受涼。日前連續3周的音樂節演出中遇到大雨，但台下觀眾的熱情讓他忽略了雨勢。他最擔心的是看演唱會的粉絲沒有注意安全，他曾看過好幾次歌迷為了拍照而跌倒，因此他呼籲歌迷不用擔心，他會找好角度讓大家拍照。

談及粉絲，他曾遇到有歌迷追星追到好像不用睡覺，可以從晚上等到早上。但更讓他驚訝與感動的是，有男粉絲拿著他從出道以來的專輯、卡帶甚至黑膠等100多張作品，從很遠的地方專程來找他簽名。他感動地說：「這些追了他很久的粉絲，現在像朋友也像家人，看到他們有了小孩還帶著一起來追星，讓他感到十分溫馨。他也許下心願，希望能有機會跟大家一起唱到70歲。」

在家庭方面，上周六為雙胞胎舉辦了10歲生日派對。他很開心孩子們能夠無憂無慮地成長。他也提到，兒子Jenson現在會關注其他藝人，還會幫他挑選照片。Jenson甚至參與了林志穎這次代言照片的挑選，並且會注意到家附近大樹藥局店面的人型立牌，讓他心裡很開心，因為兒子會注意到爸爸的工作。

展望即將到來的2026年，林志穎計畫將會與認識的藝人一起做10場以上的音樂巡演，主要的演出內容是將重新製作以前發行過、大家喜愛卻沒有機會聽到的音樂作品重新編曲演出，此外，他也正在計劃發行新的歌曲，並透露目前有影視界人士接觸，他正在考慮一個自己滿喜歡的腳本，可能有機會重返電影或戲劇作品。

