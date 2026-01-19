男神在市場賣雞腿！沈建宏遭前女友「毀滅式爆料」現況曝

沈建宏日前低調現身拳願明星格鬥賽。翻攝沈建宏IG

33歲沈建宏先前遭前女友毀滅式爆料，指控劈腿、約炮等渣男行徑，事發後他雖逐漸淡出大螢幕，但仍經常活躍於社群，日前更現身第23屆拳願明星格鬥賽。卸下明星光環的他，身形略顯圓潤，舉止相當低調，站在人群中已不見過往強烈的偶像氣場，顯得十分平凡。

以偶像劇《原味的夏天》出道的沈建宏，曾是偶像團體AK成員之一，演藝事業起起伏伏，2024年時他被拍到在菜市場擺攤賣雞腿，之後又遭前女友Bella毀滅性爆料劈腿，捲入「桃色風波」後沉寂一年多。歷經低潮，他去年底轉換跑道，以DJ身分重新出發，接連推出全新單曲〈Over You〉與〈不能再愛了〉，作品也成為他近來心境的真實寫照。

廣告 廣告

沈建宏日前低調現身拳願明星格鬥賽。翻攝沈建宏IG

據《CTWANT》報導，去年12月27日晚間，有民眾在明星格鬥賽現場巧遇沈建宏。當晚現場除舉辦第23屆《拳願》明星格鬥賽外，同時也有韓星李俊昊的見面會。不過，沈建宏抵達時李俊昊活動已接近尾聲，顯然並非為追星而來，而是專程觀戰秋偉與孫生的對戰。由於他穿著輕便、刻意低調，穿梭在人來人往的現場，竟無人察覺這位曾站在鎂光燈下的藝人也身在其中。



回到原文

更多鏡報報導

Ella砸重金解鎖S.H.E經典！買下15首歌詞曲版權 中國廠商冒冷汗

黃明志今出庭遭追加控訴！庭後發聲「不認罪」揭質疑

王齊麟31歲慶生！妻「十元」挺孕肚現身 李洋：大小孩要當爸了

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除