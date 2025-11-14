男神山下智久來了！明連辦3場見面會 700名粉絲熱情接機

山下智久今下午抵達松山機場，吸引700名粉絲接機。（COME ON JKSSP提供）

日本人氣男星山下智久將於明（15日）在Legacy TERA舉行粉絲見面會，繼2011年後，睽違14年以個人身分再度在台舉辦專場。今（14日）下午3點多山下智久從松山機場入境，吸引約700名粉絲接機，身穿針織衫搭漁夫帽的他一現身，立刻引爆粉絲熱情尖叫聲。

繼前年為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》訪台宣傳，山下智久今下午抵台看到媒體大陣仗接機，除了一路揮手，更禮貌脫下帽子致意，隨後站在定點讓媒體拍攝，有粉絲趁機送上信件，山下智久也把握機會收下，展現親民風範。

山下智久近年訪台多是私人行程，曾驚喜出現在臺北大巨蛋觀賞天王周杰倫演唱會，明天他將在Legacy TERA舉辦三場見面會，從早上10點半開始的場次，到下午2點半、晚上6點接連三場，馬拉松式行程讓人佩服男神的體力。





