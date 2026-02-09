男神戀白月光？侯明昊與孔雪兒爆緋聞 雙方工作室火速闢謠
陸劇男神侯明昊和女星孔雪兒祕戀三年一說引發熱議，隨後侯明昊工作室發文闢謠，否認戀情傳聞；孔雪兒工作室也發文打假戀情。
搜狐報導，有網友爆料侯明昊和孔雪兒祕戀，列舉兩人2022至2024年間多項「巧合」，如孔雪兒發圖的菜桌子和侯明昊的一樣，桌子右上角的手機殼和侯明昊的也一樣；並指出2024年8月兩人皆在北京、橫店活動時間重疊，被解讀為「私下約會」。
至於兩人的社交動態，孔雪兒文案「一白一藍」被關聯侯明昊劇中角色名，背景數字「083」被指暗合其生日（8月3日）。綜合媒體報導，爆料帳號雖自稱「脫粉」，卻集中發布敏感信息，被批「聯想式造謠」，網友也指內容牽強附會。
憑藉網劇「寒武紀」打開知名度的侯明昊，接下來戲約不斷，從「大夢歸離」、「淮水竹亭」、「入青雲」、「逍遙」到「玉茗茶骨」，一連接演多部古裝劇，有人調侃他是「年度最忙古裝人」。他笑稱，一年365天，他有335天都在劇組裡。
至於孔雪兒，過去曾在「墨雨雲間」飾演美豔花魁，在「九重紫」飾演大義滅親的「苗安素」，以及在「折腰」演出色誘劉宇寧的表妹「鄭楚玉」，表現受到矚目；近期客串「錦月如歌」中少女時期的「穆紅錦」，網友大讚孔雪兒不只長相甜美，演技更是靈動吸睛，是「白月光」不二人選，被看好晉升陸劇新生代人氣小花。
