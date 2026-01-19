男神敵不過歲月？45歲陳冠希鬍鬚近照「撞臉毛利小五郎」

港星陳冠希。（圖／中時資料照）

香港男星陳冠希過去憑藉《無間道》、《頭文字D》等經典電影紅遍兩岸三地，當年帶點痞氣又不羈的帥臉，成為一代影迷心中的男神。2017年他與大陸名模秦舒培結婚，婚後育有一名女兒Alaia，近年逐漸淡出演藝圈，將生活重心轉向家庭。近日有粉絲在美國洛杉磯聖蓋博一間知名餐廳，巧遇陳冠希一家三口出席親友婚宴，現場照片隨即在網路流傳，引發熱烈討論。

流出的照片中可見，45歲的陳冠希留著明顯的小鬍子，髮型自然微亂，神情略顯疲態，與過往銀幕上意氣風發的模樣形成強烈對比。當天他選擇一身低調休閒卻不失質感的造型，身穿棕色西裝外套，內搭淺色上衣，下身搭配深色長褲，整體走成熟紳士路線，少了年輕時的鋒芒，多了幾分中年男子的沉穩與滄桑感。

廣告 廣告

不過也因這樣的造型與鬍鬚搭配，讓不少網友笑稱他撞臉《名偵探柯南》中的毛利小五郎，甚至有人聯想到趙本山，話題性十足。除了陳冠希的外貌成為焦點，他8歲的女兒Alaia也意外受到關注，不少網友大讚她氣質出眾、五官精緻，完美遺傳父母優點。

儘管不再活躍於演藝圈，陳冠希的一舉一動仍備受關注。照片曝光後，網友評價呈現兩極，有人忍不住感嘆：「歲月是把殺豬刀」、「年輕時多帥，現在變化太大」，也有人力挺表示：「每個年紀有每個年紀的味道」、「骨子裡的帥不會消失」、「45歲這樣其實狀態很可以了」，更有粉絲直言，不該拿年輕時的陳冠希與現在比較：「沒有人會一直不老」。

更多中時新聞網報導

保健》天冷聽不到 小心耳中風上身

印度羽賽》克服腳傷陰霾 林俊易首奪超級750冠軍

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機