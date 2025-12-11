男神李廷鎮沒偶包「直播台味叫賣」！吃驚丟丟妹暴瘦40公斤

温昇豪（左）與李廷鎮（右）登上「直播天后」丟丟妹的直播平台，跟著叫賣海鮮。（六魚文創提供）

韓星李廷鎮特別為好友温昇豪來台宣傳《整形過後》，出席9日首映會外，更破天荒現身台灣「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台掀起轟動，李廷鎮毫無偶包，完美融入台味節奏，一腳跨在台階上、逐字喊出台味叫賣台詞：「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟，吸引1.5萬人同時湧入觀看。

直播開場丟丟妹就火力全開，她大膽公開自己懷孕時期的全身照，請判斷「是否有整形」，變化過大的照片讓李廷鎮驚呼：「妳真的做得很完美欸。」結果丟丟妹立刻澄清：「我完全原裝。」更驚爆從92公斤產後一個月就甩肉成功，暴瘦40公斤，讓温昇豪震驚直喊：「太誇張了吧。」

廣告 廣告

温昇豪（左）特別帶李廷鎮到捷運站朝聖自己的角色海報。（六魚文創提供）

直播中更上演台韓廚藝大戰，兩位男神化身「型男大主廚」。李廷鎮示範韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，再加入兩包泡麵，堅持滾煮4分鐘是靈魂關鍵，最終撒上蔥花香氣四溢。丟丟妹一口喝湯大讚：「太鮮甜了吧。」

而不甘示弱的温昇豪則端出台式海鮮粥，以俐落切菜手勢震撼直播間，加入鮮蝦與蛤蠣煮出濃郁湯底，最後「油蔥酥」收尾驚豔全場，連李廷鎮吃完都點頭：「這超適合當下酒菜。」

下播後，李廷鎮表示這是他首次體驗台灣直播，現場近距離觀看台式叫賣讓他目瞪口呆，「雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣，今天的反應也讓人驚喜。」此外，《整形過後》包下台北七大捷運站看板，温昇豪也特別攜李廷鎮朝聖，在李廷鎮個人海報前打卡合影，留下值得紀念的一刻。

《整形過後》將在13日晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視＋、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

更多中時新聞網報導

李燕復出接戲 成影后師妹

NBA》詹皇末節接管戰局 湖人擊潰七六人

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了