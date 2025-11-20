男神李鍾碩現身台北TICC！開場炸裂 下台熱舞寵粉：你們是我自信的來源

【記者羅伯特/綜合報導】韓國男神 李鍾碩 16日登台北 TICC 舉辦見面會《2025 LEE JONG SUK FANMEETING in TAIPEI》，睽違2年回來就直接「火力全開」！今年見面會突破寵粉極限，光是互動遊戲就為With量身打造了4個環節，開場一登場就帶來專為台北場粉絲準備的韓流天王PSY破億金曲〈New Face〉，化身電動小馬達，超級性感的骨盆舞動作，加上微微敞開的白色襯衫內搭灰色背心，重現首爾場表演的當紅女團aespa充滿魔性魅力的〈Whiplash〉時，換上丹寧襯衫搭深色領帶，更在此時走向觀眾席，直接在粉絲面前熱舞，展現超高誠意，就是希望能照顧到場內所有粉絲，讓現場氣氛達到最高潮！

圖說：李鍾碩特別重現選跳PSY破億金曲〈New Face〉，性感骨盆舞動作讓全場粉絲尖叫聲不斷。（圖片提供/網銀國際影視）

廣告 廣告

《再婚皇后》剛殺青 心情好到爆：粉絲今天都粉嫩上班嗎？

李鍾碩透露與申敏兒合作的新劇《再婚皇后》剛殺青，「今天心情比較輕鬆」，還笑說來場途中看到好天氣：「粉絲是不是都粉嫩地來？」現場來自日本、馬來西亞、印尼等地的粉絲全都尖叫回應。

一位男粉絲上台緊張到發抖，羞喊「本人帥到我心臟快停止！」讓李鍾碩害羞笑到不行。

粉絲留言：今天的男朋友是你！ 男友神似李鍾碩全場驚呼

抽留言時，他看到粉絲寫：「我和男友一起來，但今天的男友是你！」他立刻找出這對情侶。女方說男友「長得像李鍾碩才交往」，觀眾一看全場驚呼。男友害羞喊「我愛你！」本人也笑翻。

圖說：李鍾碩在表演中親自到台下巡場，貼心照顧每個區域的粉絲。（圖片提供/網銀國際影視）

團體賽全員拿到簽名照相框 粉絲尖叫：根本暖男本男

最後遊戲是各區粉絲組隊比賽，李鍾碩還親自喊「Fighting！」給每組加油。雖然只有一組冠軍，但他霸氣宣布：所有上台的人都送簽名照相框，現場尖叫大爆炸。

粉絲帶吉祥物遊台灣太感人 他看哭：你們永遠是我自信來源

粉絲準備的應援影片，把官方吉祥物「종덕」帶到台灣景點打卡，最後排字告白：「李鍾碩完全是我的菜！」他看得又害羞又感動：「你們是我自信的來源，我會努力演戲、努力延緩老化，還想挑戰校園劇！」

甜唱〈Good Night, Good Dream〉收尾 安可〈plot twist〉帥到融化

他最後以 Nerd Connection〈Good Night, Good Dream〉道晚安，粉絲安可後又跳 TWS〈plot twist〉，清新笑容直接融化全場。

圖說：睽違兩年來台，李鍾碩設計許多互動環節，期待粉絲能心滿意足。（圖片提供/網銀國際影視）

更多資訊請追蹤：

WANIN Visual 粉專：https://www.facebook.com/waninvisualSHOW

WANIN Visual IG：https://www.instagram.com/waninvisual_show