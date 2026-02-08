男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光

男星卞慶華外型帥氣，卻自爆有口臭。翻攝IG@andybian0619

男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。

試鏡對戲女星頻皺眉 跑去跟製片講悄悄話

卞慶華在節目《11點熱吵店》分享，剛入行時積極爭取演出機會，某次試鏡與一位線上女星對戲，過程中發現對方不斷皺眉、神情極度不耐煩，甚至演到一半直接中斷演出，跑去跟製片咬耳朵抱怨。卞慶華坦言，當下他還天真以為「演藝圈都這樣看不起新人」，沒想到製片事後才轉達，原來該女星直指他口氣驚人，甚至形容像有大便味，最終他也因此錯失該次演出機會。

卞慶華透露自己被嫌棄。翻攝11點熱吵店YT頻道

牙齒凌亂卡菜渣 愛吃雞排不喝水

卞慶華自曝口臭問題其實從國中就開始，由於當時牙齒排列不整齊、智齒位置歪斜，導致牙縫極易殘留菜渣，加上他年輕時不愛喝水，又嗜吃鹹酥雞等重口味宵夜，口氣味道變得很重，最尷尬的是，他本人當時完全沒察覺異味。

為闖星路狠砸錢矯正牙齒 解決口中「酸苦味」卞慶華

卞慶華分享，4、5 年前拍戲宣傳與粉絲互動時，曾因為太過疲憊，感到口中出現酸苦味，「超不好意思的。」讓他至今仍對口氣管理感到非常謹慎，現場還讓主持人阿Ken聞口腔的味道，而阿Ken也直率表示沒有什麼味道，「沒有，其實還好。」讓卞慶華放下心。

阿Ken當場試聞。翻攝11點熱吵店YT頻道



