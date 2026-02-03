男神現蹤2／始源愛吃鍋怕胖10公斤 鼎王曾為他提早開店

東雨（左起）、始源、JESSICA都對台灣火鍋情有獨鍾。（圖／翻攝自IG）

韓星李棟旭經常造訪台灣，上月底他時隔8年在台舉辦粉絲見面會。抵台後，他先去享用鐵板燒，還在活動上許願想去夜市走走，不過在慶功宴時，他最終選擇了火鍋作為晚餐。其實，不少韓星對台灣火鍋情有獨鍾，每次造訪寶島都一定要大快朵頤一番。

INFINITE成員張東雨自封為「台灣的朋友」。去年因音樂劇《Dream High》訪台時，除了向同行演員介紹台灣之美，他對火鍋的喜愛也毫不藏私，還帶大家去嗑鍋。而張東雨在社群平台上的背景照片，長達三年都是台灣火鍋餐廳的照片，粉絲甚至把會員號碼借給他集點，看得出他對火鍋的狂熱程度。

廣告 廣告

SJ成員始源是「鼎王」鐵粉，每次來台都必吃。有一次接受訪問時，他直言如果在台灣生活，體重可能會增加10公斤，因為他以前來台拍電影時，鼎王甚至為了他提前1小時開門，讓同行演員都讚嘆始源是名副其實的「VVVIP客人」。此外，當鼎王分店因故歇業，他還在社群平台上崩潰喊出「No Way」，可見他對台灣火鍋的愛。

少女時代前成員Jessica每次來台必吃火鍋，覺得有種「健康」的感覺。不過，她也自招每次站在調料台前都會緊張，因為不確定自己調出的味道會如何。她還透露自己的獨門醬料，表示「陳醋」特別合她的胃口，並滿意地說：「很好吃。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神 街頭揪女伴哈菸小酌

溫馨護花1／棒籃女神若潼深夜唱KTV 帥氣男伴溫馨接送畫面曝光

居住不正義1／超商員工爽住「新創」企業宿舍 內政部挨酸大吃社宅「自助餐」