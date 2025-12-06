男神町田啓太拿吉他現身機場 一舉動吸300鐵粉大喊「好可愛」

【緯來新聞網】日本男神町田啓太3度來台舉辦見面會，今（6日）他搭機抵達松山機場，吸引300名鐵粉到場接機，現場粉絲一見到偶像現身立刻掀起一陣尖叫聲。

町田啓太三度來台舉辦見面會。（圖／王人傑攝）

町田啓太今打扮休閒，身穿灰色風衣外套、戴帽子，手裡拿著吉他現身，見到粉絲熱烈歡迎，他露出靦腆笑容揮手，現場粉絲們則不斷大喊：「好帥」、「好可愛」、「歡迎回來」，並掛上手幅寫上「群馬王子，歡迎再來到台灣！」、「恭喜出道15週年」，用滿滿熱情歡迎偶像到來。183公分的他，走到粉絲面前拍大合照時，也不忘貼心蹲下，讓現場粉絲都都入鏡，貼心舉動十分親民。

町田啓太來台，吸引大批媒體跟粉絲到機場。（圖／王人傑攝）

町田啓太三度來台舉辦見面會，開心與粉絲合照。（圖／王人傑攝）

明（7日）將在TICC台北國際會議中心舉辦《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，這也是他繼2023、2024年之後，連續第三年來台舉辦見面會。

