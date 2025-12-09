男神立威廉罹甲狀腺癌 醫師點名「這類人」風險飆高
（記者秦裕中／台北報導）曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的49歲男星立威廉，近日被確認罹患甲狀腺癌，引發外界關注。據了解，他已接受兩次手術切除腫瘤，目前積極調養狀況。由於甲狀腺癌早期不易察覺，專家提醒「這類族群」務必提高警覺，避免錯過黃金治療時機。
立威廉的健康狀況曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言加油。醫界指出，甲狀腺癌是常見的內分泌系統腫瘤，衛福部資料亦顯示，其為台灣女性常見癌症之一，病例呈逐年上升趨勢。
初期症狀不明顯 頸部小硬塊常被忽略
高雄美兆診所院長陸教義醫師曾解釋，多數甲狀腺癌早期沒有明顯不適，患者可能只是在頸部發現小腫塊，卻因沒有疼痛或生活影響而忽略，使得就醫時間延後。醫師提醒，若本身具備某些危險因子，更應對身體細微變化保持敏感。
有家族史者風險較高 醫籲掌握規律檢查
陸教義醫師指出，甲狀腺癌成因尚未完全明確，但家族病史、輻射暴露及部分遺傳性疾病皆與風險提升有關。他表示，若有甲狀腺癌家族史的人，罹患風險可能比一般人高出 2 至 3 倍，是必須提高警覺的族群。
非侵入性超音波可協助早期發現 專家：定期追蹤至關重要
醫師說明，若民眾對頸部腫塊或甲狀腺功能有疑慮，可透過甲狀腺超音波進行檢查。該檢查為非侵入性的影像方式，可協助觀察結節大小及外觀特性，提供醫師進一步評估治療方向。
他也提醒，有甲狀腺疾病、免疫疾病或家族史的高風險族群，可透過規律健檢掌握身體狀況，及早發現異常徵兆，有助降低延誤診斷的風險。
研究指早期治療預後佳 乳突狀類型存活率表現良好
根據國外癌症研究資料，若甲狀腺癌在初期被發現並接受適當治療，五年存活率可維持在高水準；其中最常見的乳突狀甲狀腺癌，若病灶仍局限於甲狀腺內，往往擁有相對良好的預後。醫界再次提醒，正因早期缺乏症狀，越需要民眾主動監測健康變化。
