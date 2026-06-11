男神聲優爆偷吃女粉！開房對話流出「事後藥也曝光」 全網喊換角

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日本聲優伊藤正巳捲入不倫風波，遭爆與女性粉絲密會後發表道歉聲明，事件持續延燒。（圖／翻攝自X，下同）

日本聲優、演員兼舞台劇導演伊藤正巳（伊藤マサミ）近日捲入不倫風波，一個以揭露名人私生活聞名的爆料帳號公開多項疑似證據，指控他與女性粉絲發展婚外情，不僅曝光兩人曖昧對話、飯店密會紀錄，還流出疑似事後避孕藥及低價糰子照片，引發日本動漫圈與聲優圈譁然。事件延燒一天後，伊藤正巳11日發表聲明認錯道歉，坦承一切源於自己的不負責任行為，但仍難平息粉絲怒火。

爆料帳號公開疑似伊藤正巳與女性粉絲的對話紀錄，內容曝光後掀起熱議。

綜合日媒報導，43歲的伊藤正巳身兼演員、聲優、編劇及舞台劇導演等身分，因替人氣手機遊戲《偶像夢幻祭！！》（あんさんぶるスターズ！！）角色瀨名泉配音而廣為人知，並曾參與《暮蟬悲鳴時原典～雛見澤停留所～》（ひぐらしのなく頃に原典～雛見沢停留所～）、《女神異聞錄4》（ペルソナ4）、《Dr.STONE 新石紀》（Dr.STONE）、《B-PROJECT on STAGE》、《心靈偵探八雲》（心霊探偵八雲）、《男子啦啦隊！！》（チア男子!!）等作品，在日本2.5次元舞台劇界具有一定知名度。

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事件起因於爆料帳號「DEATHDOL NOTE」10日在社群平台X公開多張疑似伊藤正巳與女性粉絲的LINE對話截圖。內容出現「今天是只屬於我們兩人的夢幻時光」、「真的要保密喔」等曖昧訊息，並疑似指導女方如何避開外界耳目。爆料內容還公開飯店名稱及房號，指稱伊藤正巳在演唱會活動結束後與女粉絲前往飯店密會，相關內容曝光後迅速在網路引發熱議。

除了聊天紀錄外，爆料內容還包含一盒售價僅110日圓（約新台幣23元）的糰子照片，被部分日本網友戲稱是男方給予女方的「補償品」，甚至出現「實物支付」等嘲諷說法。此外，照片中還出現疑似緊急事後避孕藥，引發更多批評聲浪。不少網友質疑，身為已婚人士卻與粉絲發展親密關係，甚至疑似未做好避孕措施，相關行為極度不負責任。

不倫風波持續擴大，伊藤正巳發文向粉絲及合作夥伴致歉。

面對爭議，伊藤正巳11日發表書面聲明表示，自己的不適當行為造成各界困擾與擔憂，對此深感抱歉。他坦承整起事件「全部都是自己不負責任的行為所造成」，並表示因此辜負粉絲與支持者的信任。他透露，事發後已與妻子、同為聲優的舞原鈴進行溝通，向對方深刻道歉，也受到妻子嚴厲斥責，未來將深刻反省，努力重新贏回家人與外界信任，同時向目前參與演出的舞台劇及合作作品相關人士致歉。

值得注意的是，舞原鈴隨後也發表聲明，表示夫妻已針對此事深入討論，自己接受丈夫的道歉與反省，並透露家中仍有年幼孩子，希望外界不要過度波及家人。同時她也向事件中受到傷害與困擾的相關人士表達歉意，並強調丈夫已承諾未來會善盡丈夫、父親及劇團主理人的責任。然而不少《偶像夢幻祭！！》粉絲認為，事件已不只是單純夫妻間的問題，而是疑似利用聲優身分與粉絲建立私下關係，進一步損害作品與角色形象，因此日本網路上已出現要求撤換瀨名泉配音員的聲浪。截至目前為止，《偶像夢幻祭！！》官方尚未針對事件發表聲明，但相關風波仍持續在動漫圈發酵。

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