男神虐戀「小張柏芝」宋祖兒 任嘉倫拿到劇本：深深吸引

【緯來新聞網】由陸劇男神任嘉倫攜手有「小張柏芝」之稱的宋祖兒主演古裝奇幻劇《無憂渡》，劇中任嘉倫飾演捉妖師，宋祖兒則飾演擁有陰陽眼的富家小姐，兩人因家人皆遭遇妖邪而相遇相伴，共同展開一連串詭異懸案的調查，並在生死與共的過程中悄然滋生情愫。任嘉倫透露，當初一看到《無憂渡》的劇本便被深深吸引，因為故事並非傳統的單元劇，而是各單元之間環環相扣、相互串連，這在同類型的劇本中非常難得。

任嘉倫(右)與宋祖兒在《無憂渡》中譜虐戀。（圖／中視提供）

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在劇中，任嘉倫展現滿滿的男友力，對宋祖兒展開百般守護。預告片中更釋出深情神台詞：「妳放心，我是個捉妖師，只要有我在，什麼妖怪都傷害不了妳。」直擊粉絲心房。任嘉倫認為，這個角色既沒有精緻華麗的打扮，捉妖時也不是無所不能，但其內心的探索以及為百姓、護朋友的情義更觸動人心，演起來相當過癮。



談到與宋祖兒的感情戲，任嘉倫大讚兩人在拍攝現場無形中激發出許多默契。他表示，許多橋段在走戲或看劇本時並未特別設定要如何詮釋，但一開拍就能因沉浸在角色裡而碰撞出自然、珍貴的化學反應。對於網友認為宋祖兒在劇中很懂得拿捏他，任嘉倫也笑著給出結論：「因為宣夜心裡真的喜歡了，所以甘願被拿捏。」

《無憂渡》任嘉倫對宋祖兒百般守護。（圖／中視提供）

拍攝這部戲也讓任嘉倫初次體驗到互賞巴掌的滋味。劇中有一場宋祖兒被氣哭而掌摑任嘉倫的戲，緊接著任嘉倫轉身又打了徒弟一巴掌，喜劇效果十足。任嘉倫透露，為了不要重複拍攝，當時特別控制力道「直接來」，雖然一次過關，但他下戲後也立刻向對方致歉。集結奇情懸案與浪漫人妖戀的古裝劇《無憂渡》，於6月10日起每週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

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