男神許光漢桌牌寫「許光漢典」爆笑原因曝光 Lulu甜蜜告白：我只嫁給陳漢典！

許光漢的桌牌名叫「許光漢典」。（圖／蘇聖倫攝）

陳漢典與黃路梓茵（Lulu）15日舉辦世紀婚宴，不僅規模「超越三金典禮」，現場互動更是笑料不斷。受邀出席的男神許光漢意外成為亮點，原因竟是他的桌牌被幽默地標註為「許光漢典」。Lulu更在台上爆料：「這是他本人答應讓我們這樣寫的！」男神大方自嘲的舉動逗樂全場，也足見新郎、新娘在圈內的超好人緣。

面對台下坐著「國民老公」許光漢，新娘Lulu則在台上甜蜜告白老公陳漢典：「雖然許光漢真的很帥，但我眼裡現在只有新郎！就算許光漢站在我面前，我還是要嫁給陳漢典！」讓現場賓客直呼「被閃瞎了」。

陳漢典與Lulu15日舉辦世紀婚宴。（圖／侯世駿攝）

Lulu、陳漢典在搭檔主持《綜藝大熱門》時就常被開玩笑「推作堆」，到過去無數次互發好人卡稱「絕對不可能」、「只是好哥們」，這段戀情的萌芽格外珍貴。婚禮現場播放的回顧片段中，不僅有Lulu對著漢典大跳火辣椅子舞的逗趣畫面，還有兩人在床上搞笑按摩、以及多年來在戲劇合作中累積的點點滴滴。

15年前Lulu剛出道時，就曾在《康熙來了》公開表示很欣賞當時已是助理主持人的陳漢典，沒想到這句話在15年後，真的成了一段美好的姻緣。

