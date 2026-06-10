男神許光漢私密幕後照大公開！帥氣黑西裝＋皮革大衣掀全網暴動 霸氣宣言：「疑難雜症我是不允許的」

圖：國民男神許光漢身穿英挺俐落的黑皮衣，與身旁的 LG Styler 蒸氣電子衣櫥完美詮釋「許代樂」的極致質感生活人設。（圖／LG提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

全台「老婆」們注意了！國民男神許光漢日前無預警在個人官方社群平台驚喜發出最新動態，一連曬出三張令人屏息的幕後私密花絮照！也在貼文中霸氣寫下：「許代樂讓生活有個新style，殺菌、除臭、撫平皺褶我全包了，生活上有疑難雜症，我是不允許的」這番充滿霸道總裁宣言，瞬間掀起全網強烈共鳴，直呼這股男神級的精緻生活態度簡直太有魅力！

這次許光漢不僅是擔任年度代言人，更是直接化身為AI暖男「許代樂」，最讓全網原地暴動、瞬間瘋傳的畫面，直接引發全網大暈車，留言區瞬間被粉絲的尖叫聲淹沒，激動直呼：「本人根本自帶發光，有一種照片拍不出來的絕頂帥！」、「看完廣告我今天是他的人」、「當完兵回來真的更帥了」…

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要複製男神的氣場，核心就在掌握科技護衣的極致細節，這也是LG Styler蒸氣電子衣櫥最受矚目的兩大核心。深受上班族、時尚治裝族與正式場合需求者追捧的「內建高壓蒸氣掛燙機」，現代人生活步調緊湊，傳統的熨燙方式不僅費時，更考驗燙衣技巧，稍有不慎就可能傷害高級布料，而這項功能主打「蒸氣平整科技」，透過強大且細緻的三段式高壓蒸氣，能精準且深層地滲透進衣物纖維中，快速甩開各種頑固皺摺，在極短的時間內還原衣物的筆挺線條與蓬鬆柔軟度，許光漢也分享，自己非常在意衣服呈現出來的整體狀態，如果能讓衣物在短時間內維持乾淨、俐落的平整感，無論是面對私人行程，都能為自己注入滿滿的自信心。

圖：化身 AI 暖男的許光漢透過代言影片，帶領消費者體驗「高壓蒸氣掛燙」與「雙重蒸氣除臭」兩大核心功能，輕鬆搞定衣物殺菌、除臭與撫平皺褶。（圖／LG提供）

第二大核心魅力便是「雙重蒸氣衣物護理

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」與「AI智慧擺動衣架」。這項強大的「蒸氣除臭科技」能對應日常生活中最常見、令人頭痛的衣物管理情境，其高溫雙重蒸氣能達到99.9%的卓越除菌與除臭效果，再搭配智慧擺動衣架，能聰明偵測衣物的重量與長度，拍動附在衣物表面的灰塵與看不見的過敏原，許光漢打趣地說，自己平時很喜歡跟朋友吃火鍋或烤肉放鬆一下，但是衣服常常殘留濃郁味道，劇組的人都知道他吃了什麼，現在回家第一件事就是交給LG Styler蒸氣電子衣櫥處理，全方位呵護各類嬌貴衣物，也能隨時維持清爽狀態，出門更自在。

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