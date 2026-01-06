男神邊佑錫本周來台！ 首合作IU新戲契約結婚

本周即將來台的男神邊佑錫，則首度與IU合演情侶，高顏值組合未演先轟動。（圖／翻攝自IG@byeonwooseok）





新年韓劇陣容華麗，多部話題新作備受矚目。女神朴信惠再度突破自我，在新劇中挑戰飾演為了任務「裝嫩」的臥底；而本周即將來台的男神邊佑錫，則首度與IU合演情侶，高顏值組合未演先轟動。由於IU也入圍了本屆大賞，外界紛紛敲碗期待她能以特別嘉賓身分驚喜現身台灣，與邊佑錫同台造勢。



在話題新作《21世紀大君夫人》中，IU飾演平民出身的財閥千金，與邊佑錫飾演的無權勢皇子展開契約結婚，預告中兩人關於「結婚」與「階級翻轉」的對手戲火花四射。兩人在受訪時透露，由於劇情設定為君主立憲制，戲服大多華麗隆重；邊佑錫更不吝稱讚IU當天的打扮特別用心，IU也大方回誇大君造型帥氣，現場笑聲不斷。這對超高顏值的新CP組合，讓不少粉絲期待不已。

另外，朴信惠的新作《臥底洪小姐》同樣備受關注。故事背景設定在亞洲金融風暴時期，朴信惠飾演一名35歲的金融業臥底，為了任務偽裝成20歲的大學畢業生，甚至被劇中角色吐槽「長相太顯老」。她將與「問題室友們」及辦公室成員擦出荒謬又令人期待的愛火，展現不同以往的喜劇魅力。



近期引發熱烈討論的還有集結玄彬與鄭雨盛兩大影帝的《韓國製造》。該劇斥資新台幣15億元重金打造，在日、韓、泰等地取景，完美還原70年代復古氛圍。預告中雙方展開精彩的權力與財富鬥爭，劍拔弩張的對手戲獲得滿滿好評，第一季上架後更被譽為「今年最強韓劇」話題熱度持續延燒。



