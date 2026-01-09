男移車失蹤5H！離奇被車門牆壁夾死 打D檔引擎發動中

台中市大安區9日凌晨發生一起離奇的死亡意外。（圖／東森新聞）





台中市大安區9日凌晨發生一起離奇的死亡意外。一名63歲黃姓男子深夜外出移車，卻疑似在車輛未熄火且排檔仍處於D檔（前進檔）的狀態下匆忙下車，導致車輛持續滑行。黃男因閃避不及，遭車門夾困於駕駛座B柱與牆壁間的狹窄縫隙，經緊急送醫後仍宣告不治。



這起不幸事件發生在9日凌晨2點半左右，地點位於台中大安區一處民宅。死者妻子表示，當時丈夫告知要去移車，但她在家中久候多時卻未見丈夫返家。妻子心生疑竇外出查看，驚見丈夫竟被卡在汽車駕駛座與車身B柱中間，且左側車身緊貼著牆壁，人已無生命跡象。

警消獲報趕抵現場時，黃男已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，消防隊員雖緊急在路邊實施CPR並送醫搶救，無奈最終仍回天乏術。



海墘派出所所長陳甲林指出，死者妻子第一時間發現車輛引擎仍在發動，且排檔桿停留在D檔，隨即聯繫親友協助並報警。死者女婿也透露，當時接獲通知要叫救護車，推測岳父應是在將車輛移入車庫的過程中發生意外，但詳細原因不明。



針對事故成因，車廠技師林毅勳分析，駕駛極可能未意識到車輛仍處於前進檔便開啟車門下車，導致車輛失去煞車制動力而向前滑動。駕駛見狀可能因一時緊張，試圖跳回車上制止，卻未注意到車身與牆壁空間過於狹窄，導致來不及打回P檔就被夾住，進而受困無法脫身。



除了機械操作失當的可能性，由於案發地點臨近海邊，當時氣溫僅攝氏12度，體感溫度更低至8度，加上死者身上疑似帶有酒味。警方目前已報請檢方相驗，將進一步釐清究竟是天冷引發身體不適，抑或是酒後反應遲鈍才釀成這起悲劇。

