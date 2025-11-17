男稱「不滿店家說閒話」 騎車撞機車行還砸店

男子騎機車衝進機車行，把現場撞到一片狼藉。（圖／東森新聞）





台南安平區民權路一間機車行遭衝撞和砸店，35歲男騎士騎車衝撞沒營業的機車行，把門框撞壞，還起身拿鐵條砸店，店內玻璃全碎，店狗遭波及受傷，老闆的朋友在店外等老闆也差點被撞。肇事男子後來牽起自己的車逃逸，警方和店家都以為是酒駕，但找到男子，男子說是和女友吵架，懷疑是機車行老闆說閒話害的。機車行老闆喊冤，根本不認識男子和他的女友。

機車直行突然間轉入機車行，蹲在門口的老闆朋友看到趕緊閃開，機車衝進機車行，連門框都撞壞。35歲王姓騎士倒地，把現場撞到一片狼藉，還有一隻店狗閃避不及被撞傷。

騎士快速起身，拿起鐵條開始砸機車行的門和玻璃，不只大門被砸壞、撞壞店內的玻璃，騎士兩度進出店內，打到全都破碎，隨後騎車逆向離開。

機車行老闆：「超傻眼，我家狗還躲在裡面，逆向走又摔倒，又不知道騎去哪邊，（朋友）他說當事人酒氣很重臉很紅，好像有喝酒這樣。」

肇事騎士騎車直衝機車行還砸店，沒等機車行老闆到，牽起機車就離開。昨（16）日晚間接近9點，機車行沒營業，老闆也不在，突如其來騎士衝撞店，等到老闆得知趕回店內，肇事騎士已經不見蹤影。

機車行老闆：「這邊初估大概30幾萬，門加門框那個都變形了，還有軌道那些，還有強化玻璃隔間，那個軌道被撞壞了，還有玻璃也碎掉。」

店家猜想該不會是酒駕，才衝撞後落跑，報警後警方找到肇事男子。他不認識機車行老闆，但是說跟女友吵架，就是機車行老闆害的，指控機車行老闆挑撥離間，說他的閒話，讓他氣的騎機車撞店。

機車行老闆：「（你認識這個人嗎），我不認識，我跟你又無冤無仇，關我店什麼事。」

莫名被砸店，老闆說不認識肇事男子，也不認識他的女友，已經提告恐嚇和毀損。從監視器影像，男子疑似還帶著其他朋友一起來到機車行，真的是男女朋友吵架，不滿來報復還是尋仇找錯人，警方都還要查。

