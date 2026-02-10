男稱「沒錢想回家」向夫妻借1千 到車站竟偷溜

宜蘭一名男子來到五結一處民宅跟夫妻問路。（圖／東森新聞）





又出現新型詐騙了嗎？宜蘭一名男子來到五結一處民宅跟夫妻檔問路。說自己要到宜蘭車站，但身上錢財、行李都被偷走。好心夫妻檔不只載他到車站，還給了他1000元，沒想到男子下車後竟不見蹤影，懷疑遭到詐騙。也有不少網友說，曾遇過這名男子。

受害夫妻：「宜蘭車站到羅東也要半個小時，到宜蘭可能要走20幾公里喔。」

黑衣男子來到民宅前方向夫妻問路，聲稱想到宜蘭車站，但證件錢財都被偷走，現在身無分文。問路男子vs.受害夫妻：「所以你要到宜蘭申請，還是羅東申請，（宜蘭申請），羅東說他沒有免費的車票讓你申請，你確定喔你確定喔。」

廣告 廣告

因為路途太遠，好心夫妻決定載男子到羅東轉運站，還給了他1000元，沒想到載到車站後，他人直接不見，疑遭到詐騙。受害人游先生vs.記者：「（那時候你原本要載他去羅東他不要），對他說要去宜蘭。」

當時這對夫妻就住在宜蘭五結，碰上這名男子來問宜蘭車站怎麼走，還說自己是看護，從台中來宜蘭支援，在蘇澳榮民醫院工作，手機、錢包、行李還有5、6萬塊都被偷走，夫妻很熱心，借給他保暖衣物，還給他1000元，將他載到比較近的羅東轉運站，後續發現男子偷溜走，懷疑對方根本是詐騙。

受害人游先生：「他下車之後我去停車，想說他會不會沒東西吃，帶他去便利商店買個熱食，結果停好車上月台就不見了，我在那邊看10分鐘。」

貼文一出，釣出不少受害者，都有碰過這名男子。受害夫妻：「我看網路上大家留言，整個宜蘭都是走遍，看起來是用走的到處騙，行走詐騙。」

好心借錢竟被詐騙，夫妻檔沒有報案只能自認倒楣，但年關將到，有心人動各種歪腦筋，想賺你各位剛拿到的年終獎金。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

宜蘭深夜火警！2人受困屋內送醫不治 身分曝光

快訊／宜蘭深夜火警！濃煙狂竄 2人命危送醫

寒流＋輻射冷卻「到周一晨」最冷北部探5度

