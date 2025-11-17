男突接自稱母親男友來電：你媽死了 疑情殺案高雄警急追人

高雄市鳳山區轄區派出所今（17）日接獲一起離奇報案電話，一名男子稱母親的男友打電話來，丟下一句「你媽死了」就失去聯繫，警方已緊急調閱監視器搜尋中。（圖／報系資料照）

高雄市鳳山區轄區派出所今（17）日接獲一起離奇報案電話，一名男子稱母親的男友打電話來，丟下一句「你媽死了」就失去聯繫，讓他著急的向警方報案，目前警方初步掌握到報案人母親與男友的車輛，往屏東方向開去，因生死不明，警方已緊急調閱監視器搜尋中。

據了解，報案人的母親已有1男1女共2名小孩，目前則與男友同居，其中兒子今天接到母親男友電話，僅匆匆交代說「你媽死了」，就此失去音訊，讓他擔心母親狀況，求助警方找人。

對於目前狀況，警方表示今日下午1點接獲報案，透拓監視器初步掌握男友車輛有上國道10號往屏東方向行駛，但目前人在哪還不知道，已透過調閱通聯記錄與監視器協尋中，要盡快把人找到釐清狀況。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

