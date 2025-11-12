男竊車持螺絲起子拒捕 高雄警壓制逮人送辦

警方於仁武區發現並圍捕黃姓嫌犯，過程中黃嫌持螺絲起子作勢攻擊並企圖駕車逃逸，員警上前攔阻並將其制伏。（記者張翔翻攝）

記者張翔／高雄報導

三民第二分局11日下午接獲民眾報案，指稱停放於大昌二路的普通重型機車遭竊，警方立即組成專案小組追查，於仁武區尋獲車輛並逮捕黃姓竊嫌，過程中黃嫌拒捕並持螺絲起子作勢攻擊欲駕車逃離，員警依法使用強制力將其制伏，過程中雙方手腳皆有擦挫傷，所幸無大礙，警方訊後依竊盜罪及妨害公務罪現行犯移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。

三民第二分局表示，11日下午15時50分許，胡姓車主發現停放於大昌二路上的一輛普通重型機車不翼而飛，隨即向警方報案，警方獲報後立即成立專案小組，迅速調閱沿線監視器，於17時許在仁武區仁和街發現可疑車輛，遂展開圍捕行動。

員警在制伏逮捕過程中手腳擦挫傷。（記者張翔翻攝）

黃姓竊嫌(48歲)見警靠近拒不配合，甚至持螺絲起子作勢攻擊並企圖駕車逃逸，警方隨即依法使用強制力將其制伏逮捕，過程中黃嫌激烈反抗，導致自身及執勤員警手腳擦挫傷，所幸均無大礙。警詢後依涉嫌竊盜罪及妨害公務罪現行犯將黃嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。