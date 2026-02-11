男站電動獨輪車上推輪椅 警：行為已違規將開罰

高雄市 / 綜合報導

高雄鹽埕區瀨南街上，昨(10)日中午被用路人目擊，有男子站在電動平衡獨輪車上，推著輪椅前進，雖然速度比步行要快抵達目的地，但若有個突發狀況，2人都會反應不及，存在一定危險，影片曝光後雖引發熱議，但警方表示這行為已經違規，因為個人行動器具，依法不得在道路或人行道行駛，否則最高可罰3600元。

男子推著坐輪椅的女子外出，兩人的速度比起步行來得快上許多，仔細看他竟站在電動平衡獨輪車上，同時推著輪椅前進，看到這一幕，行經的用路人，不禁發出驚呼聲響，事後把畫面拍下來PO網，寫下看過無數種推輪椅方式，這種形式倒是第一次。

其他民眾說：「當然是危險這個行動不方便，如果摔倒的話，後果很嚴重，三不五時會看到，沒有特別注意，當然危險啊，(除了推輪椅)，但是他都早上，當然危險啊，他很厲害，(曾)一手拿一桶(水)，騎那個獨輪車，他也老了，也是60、70歲的人。」

昨(10)日中午12點左右，高雄鹽埕區瀨南街上，被目擊到這一幕，影片曝光後引發網友熱議，雖然說男子這樣比較不費力，兩人也可以快速的抵達目的地，不過警方表示這行為已經違規了，因為像電動獨輪車、電動滑板車等個人行動器具，依法不能在道路及人行道使用，如果說違者者，最高可處新台幣3600元罰鍰。

鹽埕分局七賢所長張鈞凱說：「處行為人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並當場禁止其行駛或使用。」罰錢事小，但只要有個突發狀況發生，男子失去平衡，不只自己會受傷，輪椅上的人，可能也會因此深陷危險之中。

