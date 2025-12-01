男童倒垃圾遇黑狗狂吠猛追 飼主出事否認...動保所要查了

嘉義布袋一名10歲男童在路邊倒垃圾時，竟遭到遊蕩的黑狗突襲猛追，男童雖然沒受傷，但追逐畫面曝光讓當地居民憂心忡忡。對此，動保所表示，後續將持續調查並追究飼主責任。

路邊民眾發現，急忙上前大聲喝止犬隻。圖／台視新聞

嘉義縣布袋鎮永安里，一名10歲男童在倒垃圾時遭黑狗猛追，慶幸的是還好有路過民眾發現，及時衝上喝止犬隻，才讓這隻黑狗落荒而逃。不過男童雖然沒有受傷，但卻被嚇的不輕，讓家人相當心疼。

遊盪犬問題在當地並不少見，且這隻黑狗疑似有人長期餵養，讓居民憂心忡忡，深怕又發生類似狀況，受害男童爺也痛批飼主，「嘴都說有在養，直到發生事情就不敢說什麼」。

對此，動保所表示，後續將持續調查並追究飼主責任，除依法開罰8萬3千元起，疏縱犬隻最高可再加罰1萬5千元。

南投馬烈部落遭猴群洗劫 農民損失近百萬

南投馬烈霸部落，日前因停電導致防猴電網中斷，猴群大舉入侵果園，原本準備採收的鮮紅柿子遭到嚴重破壞，損失近百萬元，農民指出，「地上都是柿子的時候，你就會覺得很心痛，因為今年就是都沒有了」。

準備採收的柿子果園，遭猴群入侵破壞。圖／台視新聞

南投當地深受猴害，農民苦不堪言。圖／台視新聞

當地猴害問題早已持續多年，就連番茄、敏豆（四季豆的一種）、高麗菜等作物也是受害的目標，農民只能在採收前想盡辦法、輪班留守，但還是難以防範，只希望相關單位能儘速介入協助。

嘉義、南投／綜合報導 責任編輯／網路中心

