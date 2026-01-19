男童偷跑出門街上徘徊 蘆竹警民攜手「找爸媽」化解驚魂

小男童昨日下午趁家長不注意時，獨自推門離家走失。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區一名5歲小男童，昨(18)日下午趁家長不注意時，獨自推門離家走失。幸好一名熱心里民在外社派出所附近發現男童路上徘徊、無人陪同，隨即將其帶往派出所求助。在警方耐心安撫及積極訪查下，順利在1小時內聯繫上家長，化解一場虛驚。

據了解，該名5歲的小男童昨日下午，原本在家由家人照顧，因貪玩獨自外出，隻身在街道上遊蕩，熱心民眾發現後擔心其發生意外，隨即將他帶往外社派出所，由於男童年僅5歲且言語表達能力較不清楚，面對員警詢問姓名及家裡住址時，僅能搖頭或簡短回應，無法明確表達。

員警林承翰、林顯政、何佳哲、林明承見狀，先提供飲用水安撫小朋友情緒，員警判斷孩子年紀尚小，走路距離不遠，極有可能是附近居民，隨即通知外社里里長李金灶、外社派出所志工陳麗芳一同尋找該男童家屬。

經詢訪附近鄰里鄉親，成功獲得相關線索，最終警方聯繫上男童母親，並通知男童父親趕往外社派出所將其領回。男童一見父親到達派出所就馬上衝到爸爸的懷抱，男童父親也這才鬆了一口氣。其表示出門時可能因大門未完全關好，孩子趁隙偷跑出來，原本正打算報警，不一會兒就接到警方電話通知。

蘆竹分局呼籲，家中若有幼童，應加強居家門窗安全防護，避免讓孩子獨自留在家中或趁隙外出。建議家長可在幼童隨身衣物或飾品標註聯絡方式，若不幸走失，能讓警方或熱心民眾及時提供協助，讓孩子安全返家。

