男童嘴飄「爛水果味」昏迷不醒！醫檢查驚：血糖飆300

衛福部指出，糖尿病是國人10大死因之一，每年都有近萬人因糖尿病死亡，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿患者，且每年以2萬5千名的速度持續增加。醫師陳欣湄在節目中分享一個病例，指出急診遇到一名男童昏迷，嘴巴還飄出「爛水果味」，抽血檢查才發現男童的血糖突破300mg/dL，是糖尿病引發的尿酮酸中毒。

衛福部指出，糖尿病可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。醫師陳欣湄分享一個急診室病例，她透露一名男童昏迷不醒，媽媽則說孩子2、3天前有抱怨肚子容易痛，1天前開始上吐下瀉，「講話開始好像文不對題」，當天則是意識模糊送急診。

陳欣湄表示，這名男童身高150公分、體重90公斤，在做檢查聽心音的時候，聞到男童嘴巴飄出「爛水果」發酵的味道，她驚覺不妙立刻幫男童抽血，發現血糖突破300mg/dL，男童的尿液中含有酮酸。陳欣湄解釋，「他其實是糖尿病，而引發的急症就是尿酮酸中毒」。

陳欣湄接著說，過去大部分小朋友從小打胰島素，是屬於第1型糖尿病，但隨著飲食西化、家長寵溺，導致小孩過胖，因此在小時候就可能產生第2型糖尿病。陳欣湄提醒，如果身體飄出香味，而且香味不尋常，不像是香水味的話，都要特別警惕，建議盡速抽血檢查。



